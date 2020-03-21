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Futbol
Haber Giriş: 21.03.2020 - 13:20,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, Lionel Messi'nin yolundan gidiyor!

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Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, Lionel Messi'nin yolundan gidiyor!
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Fenerbahçe'de geleceği yıldızı olarak gösterilen 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, tıpkı Lionel Messi'nin ilk yıllarında giydiği gibi 30 numaralı formayı üzerine geçirdi. Ömer Faruk, daha maça çıkmadan camiayı heyecanlandırdı.

Lionel Messi ile aynı pozisyonda oynayan ve tıpkı Arjantinli gibi sol ayaklı olan Ömer Faruk Beyaz, idolü olarak gördüğü Messi'nin ilk yıllarında giydiği 30 numaralı formayı üzerine aldı.

Messi, 16 yaşında Barcelona A takımına girmiş ve 30 numarayı üzerine geçirmişti. Dünya starı ile aynı yaşta Fenerbahçe A takımına giren Ömer, Messi'yi örnek alarak 30 numarayı seçti.

BAYERN MÜNİH PEŞİNDE

Ömer Faruk Beyaz, 30 numaralı formasını sosyal medya üzerinden de paylaşmıştı. Alman basını ise Ömer Faruk'un Bayern Münih radarında olduğunu belirtti. Bayern dışında dünya devleri de 16 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. Ömer Faruk Beyaz ise hayalinin Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giyip kaptan olmak olduğunu söylemişti.

Fenerbahçede Ömer Faruk Beyaz, Lionel Messinin yolundan gidiyor

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