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Fenerbahçe'de Omar Fayed, Frosinone'ye transfer oldu!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Omar Fayed
Fenerbahçede Omar Fayed, Frosinoneye transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 18:42

Fenerbahçe, Omar Fayed’in İtalya Serie A ekibi Frosinone'ye transfer olduğunu açıkladı.

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Gün içerisinde önce Sidiki Cherif ardından Anthony Musaba'ya veda eden Fenerbahçe'de Omar Fayed'le de yollar ayrıldı. Mısırlı savunmacı, İtalya Serie A ekiplerinden Frosinone'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımıza 2023 yılında katılan Omar Fayed’in kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Fenerbahçe’yle olan sözleşmesi süresince Sırbistan’ın Novi Pazar, Belçika’nın Beerschot ve Portekiz’in Arouca takımlarına kiralanarak farklı liglerde forma giyen Omar Fayed, kariyerinin yeni döneminde İtalya Serie A’da mücadele edecek. Omar Fayed’e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Omar Fayed

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