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Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 8 eksik, artı 2 de şüpheli! Öne çıkan iddaa tahmini...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Olympiakos
Fenerbahçede Olympiakos maçı öncesi 8 eksik, artı 2 de şüpheli Öne çıkan iddaa tahmini...

Süper Lig'in zirvesine yerleşip morallenen Fenerbahçe, Avrupa serüvenine Kadıköy'de Olympiakos ile devam ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FENERBAHÇE

Sivasspor'a takılıp Başakşehir'e kaybettikten sonra soru işaretleri artan Fenerbahçe, Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle Süper Lig'in zirvesine kuruldu.

Sarı-lacivertliler Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı beraberliği, iç sahada Olympiakos galibiyetiyle perçinlemek için sahaya çıkacak. Yunan ekiple oynanacak maç öncesi takımda 4 sakat, 4 liste dışı, 2 şüpheli var...

Şüphelilerden biri Mesut Özil, son antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle katılmadı. Diğeri Serdar Aziz, Giresunspor maçını tamamlayamamış ve Hatay deplasmanına götürülmemişti. Durumları maç saati netleşecek.

Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Serdar Dursun ve Miguel Crespo liste dışı. İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare ise sakat.

TD Vitor Pereira'nın Hatay deplasmanında kazanan 11'inden 9 ismi aynen sahaya sürmesi bekleniyor. Kaleci, savunma üçlüsü ve orta saha dörtlüsü değişmeyecektir.

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Hücumda Enner Valencia'nın da forması garanti. Valencia'nın hücum partnerleri kim olacak, maç saatinden önce tahmin etmek kolay değil. İlk 11 çıkmaya en yakın isimler Mergim Berisha ve Olympiakos'u yakından tanıyan Dimitris Pelkas...

OLYMPIAKOS

Geçen sezon Yunanistan'da açık farkla şampiyon olan Olympiakos, Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne sekip orada da "Son 16" turuna kadar çıkma başarısı göstermişti.

As kaleci Jose Sa'yı Wolverhampton'a sattılar. Yerini de Sevilla'nın serbest bıraktığı Tomas Vaclik ile doldurdular.

39 resmi maçta 21 gol katkısı (15 gol - 6 asist) aldıkları Ahmed Hassan'ı da Konyaspor'a kiraladılar. Sezona sakat girse de son maçlarda formunu yükselten Tiquinho hamlesi yaptılar.

Sakatlıktan dönüp son lig maçında yarım saatten fazla sahada kalan Yann M'Vila, İstanbul kafilesinde yer almadı.

Sezon öncesi çapraz bağları kopan Konsantinos Fortounis ve cinsel istismar nedeniyle gözaltında bulunan Ruben Semedo da Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. 

TD Pedro Martins'in en büyük güvenceleri, Süper Lig geçmişleri olan Henry Onyekuru ve Mathieu Valbuena olacak. Onyekuru'nun ilk 11'de maça başlaması, Valbuena'nın ise ikinci yarı taze kuvvet olarak görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçede Olympiakos maçı öncesi 8 eksik, artı 2 de şüpheli Öne çıkan iddaa tahmini...

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 6 resmi maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Olympiakos bu sezon deplasmanda oynadığı 5 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi. (2 beraberlik - 3 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%61'lik kesim sarı-lacivertli temsilcimize bu zorlu maçta güveniyor ve 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor...

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%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce PAOK forması giyen Dimitris Pelkas'ın, Yunan ekibiyle en özel anları...

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#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Olympiakos