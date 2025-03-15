×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de olay ayrılık! Yıldız oyuncunun yeni takımı canlı yayında açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tadic#Ajax
Fenerbahçede olay ayrılık Yıldız oyuncunun yeni takımı canlı yayında açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 10:59

Sarı-lacivertli takımda Glasgow Rangers maçındaki performansı nedeniyle eleştirilere hedef olan Sırp yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Glasgow Rangers maçında 75. dakikada Osayi Samuel'in yerine oyuna dahil olan Dusan Tadic'in performansı eleştirilmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.

Gözden KaçmasınUEFA, Mourinhodan otoparkın rövanşını mı alıyorUEFA, Mourinho'dan otoparkın rövanşını mı alıyor?Haberi görüntüle

Trendyol Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Dusan Tadic (11) Glasgow Rangers karşısında ilk penaltı atışından faydalanamamıştı.

'TADIC, AJAX İLE ANLAŞTI'

TRT Spor canlı yayınında Barış Yurduseven, Tadic'in Ajax ile anlaştığını ve gelecek sezon Hollanda ekibinin formasını giyeceğini ileri sürdü.

Fenerbahçede olay ayrılık Yıldız oyuncunun yeni takımı canlı yayında açıklandı

27 GOL, 31 ASİSTLE OYNADI

36 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 98 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli takıma 27 gol ve 31 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Tadic#Ajax

BAKMADAN GEÇME!