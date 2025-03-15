Fenerbahçe'de olay ayrılık! Yıldız oyuncunun yeni takımı canlı yayında açıklandı

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Fenerbahçe'de Glasgow Rangers maçında 75. dakikada Osayi Samuel'in yerine oyuna dahil olan Dusan Tadic'in performansı eleştirilmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Dusan Tadic (11) Glasgow Rangers karşısında ilk penaltı atışından faydalanamamıştı.

'TADIC, AJAX İLE ANLAŞTI'

TRT Spor canlı yayınında Barış Yurduseven, Tadic'in Ajax ile anlaştığını ve gelecek sezon Hollanda ekibinin formasını giyeceğini ileri sürdü.

27 GOL, 31 ASİSTLE OYNADI

36 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 98 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli takıma 27 gol ve 31 asistlik skor katkısı sağladı.