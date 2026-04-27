Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı sona erdi: Tedesco ile yollar resmen ayrıldı!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 22:07

Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetim kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, yönetim kurulunun toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe yönetimi, dün alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplantı yaptı.

Bugün saat 14.00’te başlayan toplantıda; teknik direktör Domenico Tedesco ve heyetinin geleceği değerlendirildi.

TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ayrıca sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de ayrılık kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, görevlerinden ayrılan isimlere kulübe yaptıkları katkılar için teşekkür edilerek, kariyerlerinin devamında başarı dilekleri iletildi.

Öte yandan Fenerbahçe’de sezonun kalan bölümünde takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak. Göle’nin geçici olarak teknik sorumluluğu üstleneceği ve takımın sahaya onun yönetiminde çıkacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

