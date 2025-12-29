×
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul gündemde!

#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Gazetehaberleri
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 07:00

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, güven tazeleme yoluna gitmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de 21 Eylül’de yapılan seçimde başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ın son yaşanan olaylardan sonra ‘güven tazelemek’ için olağanüstü kongreye gidebileceği konuşulmaya başlandı.

Saran’ın mümkün olan en kısa sürede kongreyi toplayarak başkanlığa yeniden aday olacağı ve kulüp üyelerinden gerekli desteği alması halinde yola devam edeceği belirtiliyor.

Eski başkan Ali Koç’un hafta içinde ziyaret ederek moral verdiği Saran’a, özellikle futbol takımının iyi performans göstermesi nedeniyle taraftarlardan da büyük destek olduğu görülüyor.

Sadettin Saran olağanüstü kongre önerisini ciddi şekilde düşünürken, yönetim kurulu üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıklarının yaşandığı öğrenildi.

