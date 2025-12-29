Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul gündemde!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 21 Eylül’de yapılan seçimde başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ın son yaşanan olaylardan sonra ‘güven tazelemek’ için olağanüstü kongreye gidebileceği konuşulmaya başlandı.

Saran’ın mümkün olan en kısa sürede kongreyi toplayarak başkanlığa yeniden aday olacağı ve kulüp üyelerinden gerekli desteği alması halinde yola devam edeceği belirtiliyor.

Eski başkan Ali Koç’un hafta içinde ziyaret ederek moral verdiği Saran’a, özellikle futbol takımının iyi performans göstermesi nedeniyle taraftarlardan da büyük destek olduğu görülüyor.

Sadettin Saran olağanüstü kongre önerisini ciddi şekilde düşünürken, yönetim kurulu üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıklarının yaşandığı öğrenildi.