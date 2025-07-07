Fenerbahçe'de Okan Özkan istifa etti, son söz yönetimde!

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Fenerbahçe'de Futbol Koordinatörü Okan Özkan’ın geçen hafta görevinden ayrılma kararı aldığı ve istifasını sarı lacivertli kulübe ilettiği ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun istifayı henüz kabul etmediği, önümüzdeki günlerde konuyu değerlendirdikten sonra kararını vereceği belirtildi. 6 Haziran’dan bu yana görevi yürüten Özkan’ın istifa sebebiyle ilgili net bir bilgi verilmezken, 2 yıl yardımcılığını yaptığı eski Sportif Direktör Mario Branco’nun yerine getirilmemesinin kırgınlığa yol açtığı iddia edildi. Ali Koç, 7 yıldır kulüpte çalışan Özkan için, “Türkiye’nin en iyi sportif direktörü yetişiyor” demişti.

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KANARYA’DA SAĞLIK KONTROLLERi BAŞLADI

Fenerbahçe Futbol Takımı’nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Fred, Talisca, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir, Engin Can Biterge ve Doğukan Demir, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertlilerde sağlık kontrolleri bugün de devam edecek ve yarın topbaşı yapılacak.