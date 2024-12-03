Fenerbahçe’de Oğuz Aydın istatistiklerde zirvede

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Fenerbahçe’de son 2 maçta 3 gol, 1 asistle 4 gole katkı veren Oğuz Aydın dün istatistiklerde de zirveye çıktı. 13 ikili mücadelenin 10’unu kazanan Oğuz bu alanda ilk sırada yer adı. 2 şutta 1 kez hedefi tutturan 24 yaşındaki futbolcu 2 şut pası verdi, 4 çalım attı, 5 kez rakip ceza sahasında topla buluştu, 6 sahipsiz top kazandı.

"ZORLANDIK ANCAK 2. YARIDA SAHAYA KARAKTER KOYDUK"

Oğuz Aydın 2 gol, 1 asistle şov yaptığı Kayseri maçının ardından Gaziantep FK’ya da golünü atmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda F.Bahçe’nin bu sezon ligdeki en erken golünü kaydetti (02:07). Oğuz karşılaşmanın ardından şu açıklamaları yaptı: “Çok mutluyuz. İlk yarı biraz zorlandık ama ikinci yarı taraftarımızın desteğiyle çok iyi bir karakter koyduk ve maçtan galibiyetle ayrıldık. Hocamız, ‘Adım adım ilerleyelim’ dedi. O yüzden kendimi hep hazır tuttum. Şans bekliyordum. Bunu da değerlendirdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”