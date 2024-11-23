Fenerbahçe'de Oğuz Aydın 17 yıl aradan sonra bir ilki başardı ve tarihe geçti...

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Milli ara dönüşü Süper Lig'in 13. hafta maç takviminde Fenerbahçe, Bellona Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-2 kazandı.

MOURINHO 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Net Global Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Saint-Maximin ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmezken fiziksel olarak hazır olmadığı için Cengiz Ünder ile sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaya Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Tadic, En-Nesyri ilk 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Net Global Sivasspor maçında ilk 11'de forma verdiği Çağlar Söyüncü, Szymanski ve Saint-Maximin'in yerine Djiku, Fred ve Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında şans verdi.

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Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dzeko, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao ve Szymanski yer aldı.

KAYSERİ'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe'ye karşı ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı.

Bellona Kayserispor, Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Bahoken ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Kayserispor'da kart cezalısı Attamah'ın yerine Ramazan Civelek, ilk 11'de şans buldu.

Kayseri ekibinin yedek kulübesinde Onurcan Piri, Şamil Öztürk, Karimi, Nazon, Uzodimma, Arif Kocaman, Morte, Nurettin Korkmaz, Ackah ve Talha Sarıarslan yer aldı.

'BİZ VARIZ TEZAHÜRATI'

Fenerbahçe "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz varız", Bellona Kayserispor ise "24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankartlarla taraftarı selamladı.

OĞUZ AYDIN İLKİ BAŞARDI

Sezon öncesi takıma dahil olan Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla ilk kez Süper Lig'de bir maça ilk 11 başladı. Sarı lacivertli formayı Süper Lig'de ilk kez 11 başlayarak terleten Oğuz Aydın 11 dakikada attığı 2 golle alkış aldı.

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15. ve 26. dakikalarda attığı gollerle takımının farkı açmasına da büyük etki eden hücum oyuncusu, bir ilke de imza atmış oldu.

Oğuz Aydın, 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu olmayı başardı.

ASİST DE YAPTI

Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında boy gösterdiği mücadelede 2 gol atan Oğuz başarısını yaptığı asistle de süsledi. 88. dakikada sol taraftan bindiren Oğuz Aydın, Szymanski'ye 'al da at' pasıyla asist de yapmış oldu.

Milli maç arasında Rus takımı Zenit ile oynanan hazırlık maçında sahaya 11'de çıkan Oğuz, bu sezon ligde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 mücadelede süre almıştı.

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