Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic gelişmesi! Kesin karar verildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 10:17

Fenerbahçe'nin sezon başında Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiraladığı Sırp sağ bek Ognjen Mimovic, sarı-lacivertlilere geri dönüyor.

Fenerbahçe 2024-2025 sezonunun devre arasında yaklaşık 7 milyon euro karşılığında Kızılyıldız'dan transfer ettiği Ognjen Mimovic'i, yabancı oyuncu kontenjanında yer açamaması nedeniyle aynı dönemde Zenit'e kiralamıştı.

Sezonu Rus ekibinde tamamlayan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu sezonun başında ise düzenli oynayabilmesi için Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiralandı.

YEDEK KALDI

Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pafos FC'de transferi UEFA'ya yapılan kadro bildiriminden sonra gerçekleşen Mimovic, Devler Ligi'nde boy gösteremedi.

Kıbrıs Ligi, Kıbrıs Kupası ve Kıbrıs Süper Kupası'nda toplamda 18 maçta görev yapan Mimovic; çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna girerken, sahada bulunduğu 959 dakikada 1 asist üretti ve 2 de sarı kart gördü.

OPSİYONU KULLANMAYACAKLAR!

Sırbistan basınından Sportinjo'nun haberine göre; Pafos Fc, Mimovic'in kiralık sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Genç savunmacı sezon tamamlandığında Fenerbahçe'ye geri dönecek.

ESKİ TAKIMI KIZILYILDIZ'A DÖNEBİLİR

Fenerbahçe ile Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunan Mimovic'in eski takımı Kızılyıldız'a dönüş olasılığının kulislerde konuşulduğu ancak bu konuda şimdilik somut bir hamlenin yapılmadığı belirtiliyor.

