MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe'de Obradovic'ten sonra bir ayrılık daha! Luigi Datome...
GeriBasketbol Fenerbahçe'de Obradovic'ten sonra bir ayrılık daha! Luigi Datome...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 28.06.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Obradovic'ten sonra bir ayrılık daha! Luigi Datome...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Obradovic'ten sonra bir ayrılık daha! Luigi Datome...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılık kararının ardından takımın yıldız isimlerinden Luigi Datome'nin de İtalyan ekibi Olimpia Milano ile anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in vedasının ardından ayrılıklar gelmeye başlıyor... İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luigi Datome, Olimpia Milano ile anlaştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Datome ile Olimpia Milan, 3 yıllık sözleşme imzaladı ve İtalyan basketbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Datome'nin Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. İtalyan gazetesi, resmi açıklamanın kısa bir süre içinde gelebileceğini kaydetti.

5 YILDIR FENERBAHÇE'DEYDİ

2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Datome, 2017'de Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçede Obradovicten sonra bir ayrılık daha Luigi Datome...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle