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Basketbol
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Obradovic’in geleceği belirsiz

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Fenerbahçe'de Obradovic’in geleceği belirsiz
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Fenerbahçe Beko’nun Başantrenörü Zeljko Obradovic, İspanyol medyasında manşetlere taşındı.

İspanya basını, koronavirüs nedeniyle dünyada tüm kulüpler gibi ekonomik olarak sıkıntıda bulunan sarı lacivertlilerin takım bütçesini düşürmeyi planladığını öne sürerken, Sırp koçun kulüpteki geleceği ile ilgili için ‘belirsiz’ denildi.

Haberde; Fenerbahçe Beko’nun 30 milyon Euro olan takım bütçesinin 15 milyon Euro’ya çekileceği iddia edildi.

Sarı lacivertlilere Eurolague şampiyonluğu getiren Obradovic’in bütçe kısıtlamasından rahatsız olduğu ve önerilen 1.6 milyon Euro’luk yeni sözleşmeye kazancının çok altında olduğu için sıcak bakmadığı ifade edildi.

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