×
Fenerbahçe'de Nicolo Melli gelişmesi!

#Fenerbahçe#Nicolo Melli#Sözleşme
Fenerbahçede Nicolo Melli gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 10:41

Fenerbahçe Beko tecrübeli yıldızı Nicolo Melli ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlamak üzere.

Fenerbahçe Beko’nun sezon sonu sözleşmesi bitecek Nicolo Melli ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

BasketNews'te konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Fenerbahçe, Nicolo Melli ile yeni bir sözleşme imzalamaya çok yakın. Melli, EuroLeague’de net reyting sıralamasında önde gelen isimler arasında yer alıyor ve takımın en iyi savunmasını kurmasında kilit bir rol oynuyor.

Fenerbahçede Nicolo Melli gelişmesi

35 yaşındaki Melli'nin sözleşmesi sona ermek üzereydi ve serbest oyuncu statüsüne geçecekti, ancak kulüple çok yıllı yeni bir anlaşma yapması bekleniyor.

Deneyimli pivot, bu sezon Fenerbahçe'de önemli bir rol oynamaya devam ediyor ve maç başına yaklaşık 23 dakikada 6,5 sayı, 5,0 ribaund, 1,6 asist ve 9,6 PIR ortalamaları yakalıyor. Ancak, onun etkisi istatistiklerin çok ötesine geçiyor.

Melli'nin sahadaki çok yönlülüğü, özellikle savunmadaki esnekliği sayesinde onu Sarunas Jasikevicius yönetiminde takımının vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

 

#Fenerbahçe#Nicolo Melli#Sözleşme

