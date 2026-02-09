Fenerbahçe'de N'Golo Kante siftah yaptı, Kerem Aktürkoğlu golleriyle coştu!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, taraftarının önünde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Kanarya, 16. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçerken, 27 ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile farkı 3'e çıkardı.

TARİHİ PERFORMANS

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez oynadığı ilk 21 maçı namağlup tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'u deplasmanda mağlup eden Tedesco'nun öğrencileri üst üste 2, toplamda 14. galibiyetini elde etti.

Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 14 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 49'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

3. KEZ İLK YARIDA 3 GOL BİRDEN

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta da golleri ilk yarıda bulmuş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, ligin 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor karşısında da ilk yarıda 3 gol kaydederken, müsabakayı 4-0 kazandı.

Fenerbahçe, bu sezon 3. kez bir lig maçının ilk yarısında 3 kez gol sevinci yaşadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 6 DAKİKADA DUBLE





Karşılaşmayı 27. ve 33. dakikalarda attığı 2 golle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, ligde 8 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 14'ü ilk 11 olmak üzere 17 maçta terleten Kerem, Kayserispor maçında gole imza atmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, bugün attığı gollerle ligde 3. golüne ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 gole imza atarken, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 8. golünü kaydetti.

Kerem, kırmızı-siyahlılar karşısında 70. dakikada yerini Musaba'ya bıraktı.

KANTE VE SIDIKİ CHERIF SİFTAH YAPTI





Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile N'Golo Kante ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Kante müsabakaya ilk 11'de başlarken 62 dakika sahada kaldı.

Sidiki Cherif ise 82. dakikada Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki forvet oyuna girerken tribünler de alkışlarla destek verdi.

N'Golo Kante'nin Gençlerbirliği performansı;

Topla buluşma: 37

Pas: 26/32 (%81)

Uzun pas: 1/1

Pas arası: 1

İkili mücadele: 2/2

Hava topu: 1/1

Sahipsiz top kazanma: 2

TEDESCO'DAN KANTE YANITI

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncusu N'Golo Kante'nin performansı hakkında "İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.

