Fenerbahçe'de Nene ve En-Nesyri şoku!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi’ndeki Brann Bergen maçını perşembe günü oynaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Süper Lig’in 16. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını 15 Aralık Pazartesi gününe alması, sarı lacivertlileri iki şok kayıpla karşı karşıya bıraktı.

21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası’na katılacak Fas ve Mali milli takımlarına çağrılan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, pazartesi günü kamplara katılmak zorunda oldukları için Konyaspor karşısında sarı lacivertli formayı giyemeyecek.

Jhon Duran ve Oğuz’a şans doğdu

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun sürekli şans verdiği oyuncular arasında yer alan Faslı santrfor En-Nesyri, bu sezon 25 maçta 8 gol, 1 asist üretirken, Malili kanat oyuncusu Nene de 17 karşılaşmada 3 gol, 7 asistle oynadı. Fas ve Mali milli takımları Afrika Kupası’nda finale kadar ilerledikleri takdirde Süper Lig’de Konya, Eyüp, Alanya, Süper Kupa’da Samsunspor ve Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarında oynayamayacaklar. En-Nesyri’nin yokluğunda Jhon Duran’ın 1. santrfor olması, Nene’nin yerine de Oğuz’un forma giymesi bekleniyor.

Asensio ve Edson Alvarez iyileşti

Dün yapılan antrenmandan sonra takımdan ayrılan En-Nesyri’li Fas ve Nene’li Mali milli takımları, Afrika Kupası’nda 26 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek. Diğer taraftan Fenerbahçe’de, ağrıları nedeniyle Brann maçında oynatılmayan Marco Asensio ile sakatlığı geçen Edson Alvarez’in Konyaspor deplasmanında takımlarındaki yerlerini alabilecekleri öğrenildi.

Brann karşılaşmasında suratına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve bir süre devam ettikten sonra oyundan çıkan İsmail Yüksek’in ise Konyaspor önünde forma giyebileceği belirtildi.