Fenerbahçe'de Nene imzayı attı, Alvarez an meselesi! Talipleri arttı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 07:00

Fenerbahçe, 22 yaşındaki Malili sol kanadı renklerine bağladı. Önceki gece İstanbul'a gelip dün imzayı atan Drogeles Nene, 45 numaralı formayı giyecek. Öte yandan Alvarez transferi için de uğraş veren Fenerbahçe'ye Avrupa devleri rakip oldu.

Fenerbahçe, Red Bull Salzburg’lu kanat oyuncusu Dorgeles Nene’de mutlu sona ulaştı. Kulübü ile 15 milyon Euro + 5 milyon Euro’luk bonus karşılığında anlaşan sarı lacivertliler, 22 yaşındaki Malili futbolcuyu önceki gece İstanbul’a getirdi.

Kulüpten dün yapılan açıklama ile de Nene’nin 5 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Nene yaptığı açıklamada, Mourinho ile çalışmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu belirterek, “Onun tecrübelerinden faydalanıp hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım. Taraftarların mesajları görünce çok mutlu oldum. Onlar için her şeyimi vereceğim” dedi.

Sportif Direktörü Devin Özek de “Nene hızı, 1’e 1’i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak” açıklamasını yaptı.

TALiPLERi ARTTI

Savunma hattına da takviye yapmak isteyen Kanarya, West Ham United’lı Edson Alvarez’in kiralamak için Ada ekibi el sıkıştı. Sarı lacivertliler, Meksikalı ön liberoya da teklifini iletip bekleyişe geçerken Inter, Porto ve Borussia Dortmund’un da transferde devreye girmesinin Alvarez’in kafasını karıştırdığı öğrenildi.

Fenerbahçede Nene imzayı attı, Alvarez an meselesi Talipleri arttı

27 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili en kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.

