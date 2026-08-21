Fenerbahçe'de Nelson Semedo yolcu! Yerine 3 aday belirlendi

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Kadrosuna son olarak Romelu Lukaku'yu katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Halihazırda 21 lisanslı yabancı oyuncusu bulunan Kanarya, kontenjan probleminden dolayı Nelson Semedo'yu gönderip sağ beke 23 yaş altı yabancı oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin bu pozisyon için 3 aday belirlediği ortaya çıktı. Chelsea forması giyen Josh Acheampong, Barcelona'nın genç yeteneği Hector Fort ve Wolfsburg'un yıldızı Sael Kumbedi için çalışmalar başladı.

CHELSEA, ACHEAMPONG'U KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

20 yaşındaki oyuncu, İngiliz futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Ancak Chelsea'nin geniş rotasyonunda (Jamos, Custo, Palestra) forma şansı bulması çok zor. Ayrıca Maviler'in 40 kişilik oyuncu sayısını düşürmesi şart. Chelsea, altyapıdan yetişen Acheampong'u satmak istemiyor ve kiralamaya sıcak bakıyor. Genç futbolcu, sağ bekin yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor. Fenerbahçe için ideal isimlerden biri olarak görülüyor.

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HECTOR FORT'U DORTMUND VE LEVERKUSEN DE İSTİYOR

Barcelona altyapısından yetişen genç yetenek, İspanyol devinde kalıcı olamadı. Geçtiğimiz sezonu Elche'de kiralık olarak geçirmişti. Ligde 38 maçta 2 gol atıp, 4 asist yaptı. Yüksek tekniği ve oyun görüşü sayesinde savunmanın sağından oyun kurma konusunda son derece başarılı. Dortmund ve Leverkusen de Fort'u takip eden takımlar arasında. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki sağ bek için kısa süre içinde girişimlere başlaması bekleniyor.

C PLANI KUMBEDI

Wolfsburg'un ligden düşmesi, Almanya'da geçen sezonun en büyük sürprizlerinden biri oldu. Yeşil-Beyazlılar bu yaz Pejcinovic, Koulierakis, Wimmer, Majer gibi önemi isimlerini kaybetti.

Sael Kumbedi'nin de takımda kalması beklenmiyor. Ancak Wolfsburg'un Fransız yıldızı kalıcı olarak kaybetmek istemediği ve kiralık göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. Marsilya'nın da istediği 21 yaşındaki futbolcu, gelen teklifleri değerlendiriyor.

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