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Fenerbahçe'de Nazım Sangare sonrası bir ayrılık daha! Burak Kapacak, Adana yolcusu

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#Fenerbahçe#Transfer#Burak Kapacak
Fenerbahçede Nazım Sangare sonrası bir ayrılık daha Burak Kapacak, Adana yolcusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 09:51

Transfer döneminin son gününde hareketlilik devam ediyor. Dün Nazım Sangare ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanabilir. Burak Kapacak'ın bir başka Süper Lig ekibine transferi söz konusu...

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Yaptığı büyük transferlerin ardından kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmaya başlayan Fenerbahçe'de dün Nazım Sangare'nin takımdan ayrıldığı açıklanmıştı. 29 yaşındaki futbolcu Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

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BURAK KAPACAK, ADANA YOLCUSU

2021/22 sezonu başında Bursaspor'dan transfer edilen ancak Sarı-lacivertli formayla yalnızca 8 maça çıkabilen Burak Kapacak da takımdan ayrılıyor. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre transferin son gününde Fenerbahçe ile Adana Demirspor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Burak Kapacak, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maça çıkıp 1 gol ve 2 asistle takıma katkı yapmıştı.

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Fenerbahçede Nazım Sangare sonrası bir ayrılık daha Burak Kapacak, Adana yolcusu

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#Fenerbahçe#Transfer#Burak Kapacak

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