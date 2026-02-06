Fenerbahçe'de Nando De Colo'dan transfer açıklaması! 'Vazgeçeceklerini düşündüm'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 27. hafta maçında Paris Basketball’a konuk oldu. 16 sayı geriye düştüğü maçı üçüncü çeyreğin son anlarından itibaren yakaladığı ivmeyle 92-90 kazanan sarı-lacivertliler, 19 galibiyetle zirvedeki yerini korudu.

Geçtiğimiz ay ASVEL’den ayrılarak Fenerbahçe Beko’ya geri dönen tecrübeli oyuncu Nando de Colo, BeBasket’e açıklamalarda bulundu.

"JASIKEVICIUS'UN BENDEN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORDUM"

Nando, Fenerbahçe'ye geleli neredeyse bir ay oldu. Takıma uyumun nasıl gidiyor?

"Takımda her şey yolunda. Buraya geldiğimde aileme de söylediğim gibi, sonuçta bu basketbol ve oldukça iyi bildiğim bir şey. Takıma tecrübemi katmalı, koçun felsefesini anlamaya çalışmalıyım. Ayrıca Jasikevicius'un benden beklentilerini biliyordum. Sizden ne beklendiğini bildiğiniz bir ortama gelmek her zaman daha kolay. Ayrıca takım iyi gidiyor, takımdakilerin benim gelişime memnun olduklarını hissediyorum. Hem benim tarafımdan, çünkü bu benim görevim, hem de onların tarafında, birlikte nasıl gelişebileceğimizi öğrenmek için oldukça fazla iletişim var."

"FENERBAHÇE'DEN HEMEN ÖNCE BAŞKA BİR KULÜPLE TEMAS KURMUŞTUM"

Fenerbahçe aradığında, ASVEL'den ayrılmak senin için kolay bir karar mıydı?

"Hayır, hiç de kolay bir karar değildi. Fenerbahçe'den hemen önce başka bir kulüple temas kurmuştum. Bu yüzden daha önce de bu konuyu düşünmüştüm, özellikle ailemle ilgili olarak. Basketbol açısından konforu hiç sevmedim, ama aileniz varsa durum farklı. Çocuklarımın hayatını alt üst etmek zordu. Yakında İstanbul'a gelip bana katılacaklar.

Başta somut bir şey yokken fazla kafa yormanın anlamı olmadığını düşündüm. Aslında beklediğim bir durum değildi. Ancak Fenerbahçe ısrar etmeye devam etti... ASVEL’den uzun süre cevap gelmedi. Fenerbahçe’nin vazgeçeceğini düşündüm ama öyle olmadı. Israr ettiler, ta ki Gaetan Muller (ASVEL yöneticisi) durumu öğrenene kadar. O da menajerimle iletişime geçti ve görüşmeler çok hızlı ilerledi. Eşimle ve kızlarımla, özellikle en büyüğüyle konuşma fırsatım oldu. Başta arkadaşlarını düşündüğü için biraz iniş çıkış yaşadı ama İstanbul fikrine ısındı. Küçükler de öyle. Ailenin de gelmesi çok güzel."

"YÖNETİMİN NET BİR HEDEF KOYMADIĞI PROFESYONEL BİR ORTAMDA OLMAK ZOR"

Peki sportif açıdan sizi ikna eden ne oldu?

"Artıları ve eksileri tarttım. ASVEL ile birkaç ay önce yaptığımız görüşmelerde kulübün bu sezonunun daha çok bir geçiş yılı olacağı net bir şekilde söylenmişti. Ben de onlara şunu söyledim: Söylediklerini anlıyorum ve ben yine her zaman olduğum kişi olacağım; yani hedef net olmasa bile antrenmanlara gelip yüzde yüz çalışacağım. Yönetimin net bir hedef koymadığı profesyonel bir ortamda olmak zor ama yine de her gün elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Bu, koç Pierric (Poupet) ile başlıyor ve onlar da bunu yapmaya devam ediyor. Net bir hedef olmasa bile gidebildikleri yere kadar gitmeye çalışacaklarından şüphem yok."

"KAZANILACAK BİRÇOK ŞEY VAR"

En azından burada net bir hedefiniz var: üçüncü EuroLeague şampiyonluğunuzu kazanmak...

"Elbette. Hedeflerin olması her zaman iyidir. Saras’la telefonda konuştuğumuzda bir hedef olduğunu kabul ettik ama ona ulaşmanın bambaşka bir şey olduğunu da söyledik. Çok çalışmak gerekiyor. Sonucun ne olacağını bilmiyoruz ama ciddi bir motivasyon var. Fenerbahçe son şampiyon, savunulması gereken bir kupa var. Üstelik sadece EuroLeague de değil; Türkiye Kupası, Türkiye Ligi de var. Kazanılacak birçok şey var, bu da keyifli."

"BUNDAN SONRASI İÇİN BAKACAĞIZ"

Bu yenilenme, emekliliği erteleyip kariyerini bir sezon daha uzatmana neden olabilir mi?

"Bilmiyorum. Bu çok geniş bir soru. Şu anda, sezon sonuna kadar sözleşmem var çünkü bana gelecekle ilgili bir öngörüleri olmadığını açıkça söylediler. Bir yandan bu benim için uygundu çünkü ASVEL ile de böyle bir anlaşmam vardı. Bundan sonrası için bakacağız…"

"KARAR VEREBİLECEK TEK KİŞİ BENİM"

Eğer sonunda EuroLeague olmasaydı, bu devam etmek için iyi bir sebep olabilir miydi, sence?

"Bu tek faktör değil. Elbette bu, üst düzey bir sporcu için öncelikli bir konu ama dikkate alınması gereken birçok parametre var. Bu benim son sezonum olsa bile, herkese veda etmek için burada değilim. Bunun yanı sıra, sonrasında bana sunulabilecek birçok güzel şey var ve her şeyin bir zamanı vardır. Sosyal medyayı biliyorsunuz, nasıl işlediğini biliyorsunuz: herkes istediğini söyleme hakkına sahip ama karar verebilecek tek kişi benim. O yüzden bekleyip göreceğim."

