"Fenerbahçe’de nabız hep 150, vites küçültmeyi bilmeli"

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Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak sezona puan kaybıyla başlarken Uğur Meleke, Jorge Jesus'un kadro tercihi hakkında “Jesus sanırım ağustos ayı içinde tam 8 maç oynanacak olmasını dikkate alarak Ümraniye karşısında yeni transferlerden Peres, Gustavo ve King’i ilk 11’de oynattı. Geçen sezonu iyi futbolla bitiren takıma bu kadar ani neşter gerekli miydi, tartışılır. Fenerbahçe çok tempolu oynuyor, nabız hep 150. Büyük takımlar bazen oyunun vitesini küçültmeyi, nabzı düşürmeyi bilmeli.” yorumunda bulundu.

1- Beşiktaş, transfer tahtası kapalı Kayseri’yi 90+6’da geçti ve taraftarını memnun edemedi. Beşiktaş’ta eksik ne? Teknik ekip mi, kadro mu?

UĞUR MELEKE: iKiNCi BiR PEREiRA FiLMi iZLiYORUZ

Maalesef ikinci bir Pereira filmi izliyoruz. Beşiktaş, göz göre göre kendi doğrularına tapan ve başka fikirlere kapalı bir teknik adamı göreve getirdi. Ona inandığı doğrulara uygun bir oyuncu havuzu vermedi. Şimdi de uzun yıllardır denemediği bir oyunu oynatmaya zorluyor bu tek fikirli hocayı. Evet Valerien İsmael bir Terminatör, ama kendi doğrularının Terminatörü! Kendi stilini yok ediyor şu anda. İngiltere’de her sene ‘görevine son verilecek ilk teknik adam’ anketleri yapılır. Hatta bu yıl da yapılıyor ve favori Lampard görünüyor. Bu anket Türkiye’de yapılıyor olsaydı benim favorim üzülerek İsmael olurdu.

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GÜNTEKiN ONAY: YERLi ROTASYONU YETERSiZ

Açıkçası Kayserispor sahada ne yaptığını bilen, organize bir takım görüntüsündeydi ve Beşiktaş böyle bir ekip karşısında özellikle ilk yarıda çok zorlandı. Beşiktaş’ın yabancı oyuncuları çok kaliteli ama yerli rotasyonu dar ve fark yaratmıyor. 8+3 kuralı görünen o ki en çok Beşiktaş’ı zorlayacak. Weghorst, Saiss ve Masuaku ilk sınavlarını başarıyla geçtiler. Ancak Beşiktaş orta sahası üretkenlikten ve beklenen pas akıcılığından oldukça uzaktı. Muleka da ilk maçında sol kanattaki pozisyonu fazlasıyla yadırgadı. Valerien İsmael’in Weghorst’un ceza sahası içindeki yalnızlığına çare bulması şart.

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FIRAT AYDINUS: DEFANSA VE ORTA SAHAYA TAKViYE ŞART

Dünya futbolunda başrol artık oyunculardan ziyade teknik direktör rollerinde. Bizde de Çağdaş Atan, İlhan Palut, Recep Uçar gibi yeni isimler ‘takım kimliği’ yaratma konusunda başarılı. 3 büyük hegemonyasını bitirme, makası daraltma adına çağdaş vizyon sergiliyorlar. Hayatını 3’lü savunmayla geçiren Valerien İsmael’in Beşiktaş’ta 4’lüye evrilme konusu böyle giderse 42 hafta tartışılacak gibi! Forvet hattı isimleri etkileyici ama pozisyon hazırlayamadıktan sonra iş ancak jeneriklik gole kalıyor. Hafta sonundaki oyun gösterdi ki Beşiktaş’ın defans ve orta sahaya birer takviye yapması şart.

MEHMET ARSLAN: SORU iŞARETLERi SÜRÜYOR

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Tıpkı Galatasaray gibi bir görüntü verdi Beşiktaş. Kazandı ama soru işaretlerini silemedi. Takım olma sıkıntısı yaşıyorlar. Bir yanda transfer tahtası kapalı Kayseri’nin Çağdaş Atan ile ulaştığı seviye, diğer yanda yeni transferlerle Beşiktaş’ın ulaşamadığı seviye. Elbette her takım gelişme kaydedecek henüz çok erken. Ama en çok gelişme kaydetmeye ihtiyacı olan takım Beşiktaş.

2- Jorge Jesus, Ümraniyespor önünde tam 6 yeni transferi ilk 11’de oynattı. Nasıl buldunuz Fenerbahçe’nin yenilerini?

UĞUR MELEKE: YENiLERiN ŞAŞKINLIĞI ÖZELLiKLE DEFANSI ETKiLEDi

F.Bahçe, ağustos ayı içinde tam 8 maç oynayacak ve sanırım Jesus bu takvimi göz önüne alarak Ümraniye maçında Peres, Gustavo ve King’i 11’de bir arada kullandı. Ancak bu futbolcuların şaşkınlığı, özellikle savunmada aksaklılar ortaya çıkardı. Geçen sezonu iyi futbolla bitiren takıma bu kadar ani bir neşter gerekli miydi, tartışılır. F.Bahçe çok tempolu oynuyor, nabız hep 150. Bu elbette bir büyük takım tavrı. Ama büyük takımlar zaman zaman da oyunun vitesini küçültmeyi, nabzı düşürebilmeyi bilmeli.

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FIRAT AYDINUS: SAVUNMA VE ORTA SAHA YETMEZ ‘iYi ATAN’LARA iHTiYAÇ VAR

Savunma ve orta sahayı çok iyi isimlerle inşa etseniz de tabela için ‘iyi atanlar’a ihtiyaç var. Valencia ve King bu isimler mi, tartışılır. 2-1 öne geçse dahi Ümraniyespor oyun istikrarını kaybetmeyince ve özellikle de orta alan kontrolünü eline alınca her geçen dakika F.Bahçe’nin takım boyunu uzattı. Uzun toplara mahkum etti. Rossi ısrarı yerine 10 numara Arda’ya şans verilmeli. Yeniler için bireysel bir form değerlendirmesi zor. Zamana ihtiyaç var. Ayrıca bu maç gösterdi ki; Fenerbahçe Kim Min-Jae’yi çok arayacak sezon boyunca.

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MEHMET ARSLAN: iLK MAÇ HAYAL KIRIKLIĞI AMA ENSEYi KARARTMAYA GEREK YOK

Yeni transferler, yeni hoca, “Bomba gibi bir F.Bahçe geliyor” beklentisi yarattı. İlk maç bir hayal kırıklığı. Ama bu takım için, Çetin Altan ustamızın dediği gibi; “Enseyi karartmaya gerek yok.” Kadro derinliği, kalitesi şampiyonluğun en büyük adayı olarak onları gösteriyor. a-) Savunmada uyum sorunları var. b-) Uğur Meleke’nin dediği gibi maç bitecekmiş gibi telaşlı ve hızlı oynuyorlar. Bu eksiklerini kapattıkları an, Trabzonspor ile birlikte en güçlü şampiyonluk favorisi olurlar.

GÜNTEKiN ONAY: GUSTAVO ÇOK AĞIR, PERES DE TEK HAMLELi VE SAKAR

MütevazI Ümraniye karşısında yenilerin hiç fark yaratamadığını gördük. Gustavo çok ağır, Peres de tek hamleli ve sakar bir oyuncu. Arao da kendisine verilen çok geniş bir alanı kontrol edecek tempoda ve çabuklukta değil. Jesus neden Zajc’ı ilk 11’de kullanmıyor, anlamıyorum. F.Bahçe’nin ilk maçında evinde alt ligden gelen bir rakipten 3 gol yemesi düşündürücü. Jesus’un zamana ihtiyacı var ancak maç takvimi kırıcı ve yoğun.

3- Antalya’da zorlanmasına rağmen son dakika golüyle kazanan G.Saray olumlu sinyaller verdi mi? Mertens ve Torreira takıma neler katar?

MEHMET ARSLAN: HER MAÇI GOMiS’i SON ANDA OYUNA ALIP KAZANAMAZSIN

Antalyaspor Nuri Şahin ile seviye atladı. Deplasmanda onlara karşı galibiyet alarak lige başlamak büyük başarı. Ama Galatasaray’ı geçen sezonun Galatasaray’ından farklı kılan bir gelişme göremedim. Takım olma sıkıntısını savunma dahil her alanda yaşamaya devam ediyorlar. Yeni transferlerin takıma yapacakları katkıya çok ihtiyaçları var. O katkı Galatasaray’ın geleceğini belirler. Her maçı son anda Gomis’i oyuna alarak kazanamazsınız.

GÜNTEKiN ONAY: SAVUNMA ARKASINA ATILAN TOPLARDA SORUN YAŞIYORLAR

Galatasaray’ın güçlü ve oturmuş bir takıma karşı kazanarak başlaması önemli. Muslera’nın maçın kahramanı olması ise düşündürücü. Yeni transfer Midtsjö’yü çok beğendim. Oyunun 2 yönünü de oynayan tam bir modern orta saha oyuncusu. Torreira ve Mertens’in katılımıyla Galatasaray tabii ki de daha güçlenecek. Ancak Abdülkerim açık alanda 1’e 1’lerde zorlanıyor ve savunma arkasına atılan toplarda Galatasaray’ın ilk maçta sorun yaşadığını gördük. Kerem’in de bireysellik dışında daha fazla takım oyuncusu gibi hareket etmesi gerekiyor.

UĞUR MELEKE: TORREiRA’NIN KATILIMI TAKIMI BiR TIK DAHA iLERi TAŞIR

Bu hafta ne Beşiktaş Kayseri önünde, ne Galatasaray Antalya önünde, ne de Fenerbahçe Ümraniye’ye karşı net bir üstünlük kuramadı. Galatasaray da Antalya’yla topu paylaşmak zorunda kaldı, neredeyse tek fark Adriano’nun atamaması, Gomis’in atmasıydı. Galatasaray büyük bir yeniden yapılanma içinde. Seferovic’in form tutması önemli. Midtsjö girdikten sonra daha kompakt bir görüntü verdiler. Torreira’nın katılımı takımı bir tık daha ileri taşır zira Galatasaray’ın sorunu iki yıldır orta sahada.

FIRAT AYDINUS: TRANSFER AÇISINDAN EN ŞANSLI TAKIM GALATASARAY

İyi sinyal için nihai kadroyu beklemek gerek ancak transfer açısından en şanslı takım diyebiliriz. Yıldız isimler gelmeye devam ediyor. Böylece taraftarın beklentileri yükseliyor. Golde katkısı büyük olan Seferovic ise ilk maçta beklentilerin altında kaldı. Buruk’un ilk 11’inde 5 yeni vardı. Antalyaspor gibi istikrarlı ve başarılı bir rakip karşısında etkili değildiler ama Torreira ve Mertens’in katılımı bu görüntüyü yaratıcılık olarak değiştirecek nitelikte. Bir de Kerem ve Yunus’un iyi performansları eklenirse...

4- Gollü ve sürprizli başlayan Süper Lig’in 65. sezonunda öne çıkan diğer olaylar nelerdi? Hangi takımlar ya da oyuncular göze girdi?

UĞUR MELEKE: 45 YAŞ ALTI 9 TEKNiK ADAM YENi FiKiRLER VE TUTKU VAR

Benim ilk hafta izlenimlerim olumlu. Top oynama isteği olan takım sayısı artmış, büyüklerle orta sınıf arasındaki mesafe son beş yıldır olduğu gibi yine azalmış. Bence bunun da bir numaralı sebebi, Türk futbolunu 20 yıldır işgal eden 30 kişilik sabit teknik adam havuzunun nihayet kırılması. Yepyeni, tertemiz, çoğunlukla çağdaş düşünceli yeni bir grubun hayatımıza girmesi. Şu anda Süper Lig’de 45 yaş altı tam dokuz teknik direktör var. Yeni fikirler var. Tutku var. Heyecan var. Bu değişimin sahaya da yansımalarını görebiliyoruz rahatlıkla.

MEHMET ARSLAN: iLK HAFTANIN YILDIZI ÜMRANiYE VE HOCASI RECEP UÇAR’DI

İlk haftanın takımı tartışmasız Ümraniyespor, yıldızı ise teknik direktörü Recep Uçar’dı. Hızlı, atletik ve önde baskıyı felsefe edinmiş Fenerbahçe’ye karşı ısrarla ve planlı bir şekilde geriden ayağa paslarla oyun kurarak takımının özgüvenini ve performansını maksimum seviyeye taşıdı. Ben dahil, “F.Bahçe farklı kazanır” diyenleri utandırdı. Üstelik son derece mütevazı bir kadro ile başardı bunu. Başakşehir mükemmele yakındı. Emre Belözoğlu takımı ile lige ağırlığını koymaya hazır. Ve elbette İstanbulspor önünde zorlanmayan Trabzonspor.

FIRAT AYDINUS: TRABZON, iSTANBUL’LA OYNAMA AVANTAJINI iYi KULLANDI

Liglerin ilk haftası her zaman sürprizlere açıktır ancak bol gol açısından farklı bir başlangıç oldu. Trabzonspor, 3 büyüklere göre daha zayıf takımla oynamanın avantajını kullandı. Buna rağmen, özellikle ikinci yarıdaki oyunlarıyla takımlar arasındaki makasın daralmasından nasiplerini onlar da alabilirdi. G.Saray ve Beşiktaş skoru zor alırken, oyunun da hakimi değildiler. Ligin yenisi olmasına rağmen Ümraniye ve Karagümrük’e 4 atan Alanyaspor ilk haftanın dikkat çekenleriydi.

GÜNTEKiN ONAY: BAŞAKŞEHiR VE ALANYASPOR CiDDi OYUN FARKIYLA KAZANDI

İlk haftada Başakşehir ve Alanyaspor, rakipleri karşısında ciddi bir oyun farkıyla kazanırken göz doldurdular. Adana Demirspor yüksek bir enerji ortaya koymamasına rağmen kalitesiyle fark yarattı. Trabzonspor tempoyu yükseltmeden Süper Lig’e hiç de hazır görünmeyen İstanbulspor’u rahat geçti. Ankaragücü tehditkar bir takım olacağını gösterdi. İlk haftanın göze çarpan detayları bunlar idi.