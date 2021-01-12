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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Nabil Dirar çıkmazı!

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Fenerbahçe’de Nabil Dirar'ın geleceği belirsizliğini korumayı sürdürüyor. Faslı futbolcu, sezon başından beri kadro dışı olarak çalışmalarını tek başına sürdürüyor.

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun kendisine takım bulmasını bekliyor. Ancak Dirar, şu anki maaşı olan senelik 1.5 milyon Euro’yu verecek bir kulüp bulamadı.

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak için maaşının tamamının ödenmesini talep etti.

Dirar’ın kontratı 5 Kasım 2019’da 2 seneliğine uzatılmıştı. (Fanatik)

Fenerbahçede Nabil Dirar çıkmazı

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