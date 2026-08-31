Fenerbahçe'de mutlu son! İşte yeni takımı

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Fenerbahçe'nin uzun süredir yollarını ayırmak istediği Brezilyalı stoper Diego Carlos, uzun süren uğraşların ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Parma ile anlaşmaya varan tecrübeli stoper, İtalya'ya gitti.

Gianluca Di Marzio'nun yayınladığı görüntülerde Carlos'un havalimanındaki anları kameralara yansıdı.

BONSERVİSSİZ AYRILIK

Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un Parma'ya transferinden herhangi bir bonservis bedeli kazanması beklenmiyor.

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💥Diego Carlos, Parma'ya transfer olmak için Bologna şehrine iniş yaptı. Brezilyalı futbolcu önümüzdeki saatlerde sağlık kontrolünden geçecek. pic.twitter.com/G4yHV4dBVo — Spor Arena (@sporarena) August 31, 2026

Fenerbahçe 2 sezon önce devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 33 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçirmişti.