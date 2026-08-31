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Fenerbahçe'de mutlu son! İşte yeni takımı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Diego Carlos#Transfer
Fenerbahçede mutlu son İşte yeni takımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 14:54

Fenerbahçe'nin uzun süredir yollarını ayırmaya çalıştığı Brezilyalı stoper Diego Carlos'un yeni adresi belli oldu.

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Fenerbahçe'nin uzun süredir yollarını ayırmak istediği Brezilyalı stoper Diego Carlos, uzun süren uğraşların ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçede mutlu son İşte yeni takımı

İtalya Serie A ekiplerinden Parma ile anlaşmaya varan tecrübeli stoper, İtalya'ya gitti.

Gianluca Di Marzio'nun yayınladığı görüntülerde Carlos'un havalimanındaki anları kameralara yansıdı.

Fenerbahçede mutlu son İşte yeni takımı

BONSERVİSSİZ AYRILIK

Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un Parma'ya transferinden herhangi bir bonservis bedeli kazanması beklenmiyor.

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Fenerbahçe 2 sezon önce devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 33 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçirmişti.

Fenerbahçede mutlu son İşte yeni takımı

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#Fenerbahçe#Diego Carlos#Transfer

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