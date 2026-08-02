Fenerbahçe'de Musaba'ya La Liga'dan talip çıktı!

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Bir yandan sol kanat ve santrfor transferleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan da kadrodaki 24'e çıkan yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyor.
Sarı-lacivertlilerin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan ve takımdan ayrılması beklenen Hollandalı sol kanat oyuncusu Anthony Musaba için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ABC Deportes'ten Angel Garcia'nın haberine göre; La Liga'nın yeni ekiplerinden Deportivo A Coruna, Anthony Musaba'yı transferi için çalışmalara başladı.
Mavi-beyazlıların Hollandalı sol kanat oyuncusuyla ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve sarı-lacivertli kulüple temaslara kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında 5 milyon Euro karşılığında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 resmi maçta 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi.