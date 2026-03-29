Fenerbahçe'de Musaba'dan Tedesco açıklaması!

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Anthony Musaba, kulübe yaptığı açıklamada kariyer yolculuğundan çocukluk yıllarına, Türkiye’deki futbol atmosferinden saha içi özelliklerine kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Musaba'nın açıklamaları:

VV Ewjik benim ilk kulübümdü. Henüz 5 yaşındaydım. Bu benim başlangıç noktamdı. Sanırım evimden 5 dakika uzaktaydı. İşte orada başladım ve o andan itibaren futbol hikayem başladı.

Çocukluğumda idolüm kesinlikle Ronaldinho’ydu. Galiba 2006 yılıydı ve FIFA oyununun kapağında görmüştüm; Wayne Rooney ile beraberdi. Ronaldinho’nun yüzünü çok beğenmiştim. Sonra onu araştırdım ve o andan itibaren en sevdiğim futbolcu oldu.

Haberin Devamı

Hayatımda en unutulmaz an tabii ki çocuğumun doğduğu andı. O en özel andı. Futbolda ise Süper Kupa’yı kazandığımız an. Süper Kupa’yı kazandığımızda neler hissettiğimi tarif edemem, çünkü bu hisler gerçekten tarif edilemezdi. Açıkçası oldukça duygu doluydum. Çünkü bu benim ilk kupamdı; kulübümde kazandığım ilk kupamdı. Bu yüzden harika bir duyguydu. Umarım daha birçok kupa kazanacağız ve bunu takımımla, kulübümle beraber başaracağız.

Buradaki atmosfer, kariyerimde daha önce oynadığım yerlere göre çok farklı. Şunu söyleyebilirim ki Türkiye’de atmosfer çok farklı ve çok özel hissettiriyor. Taraftarlar da öyle; futbol onlar için her şey. Sahaya çıktığımızda biz de bunu anlayabiliyoruz. Özellikle Fenerbahçe gibi takımlarda taraftarlar her zaman stadı dolduruyor. O ses, o gürültü, o coşku gerçekten çılgınca. Her futbolcu böyle bir atmosferde oynamak ister. Açıkçası, dürüst olmak gerekirse sahaya adım attığınızda onları hissettiğiniz an, yaptığınız işe daha çok konsantre oluyorsunuz.

Fenerbahçe’ye transfer sürecim, dürüst olmak gerekirse, ilk olarak medyada gördüğüm haberlerle başladı. Bana olan ilgiyi her yerde görmeye başladım ve bu ilgimi çekti. Bir sabah uyandım; o dönem Samsunspor’da oynuyordum. Eşimin bana mesajlar gönderdiğini gördüm, arkadaşlarım da mesaj atmıştı. Ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Fenerbahçe’nin benimle ilgilendiğini öğrendim. Hiçbir bilgim yoktu. Menajerimle görüşmemin vakti gelmişti. O görüşmeden sonra her şey akıcı bir şekilde tamamlandı.

Haberin Devamı

Domenico Tedesco üst düzey bir antrenör. Gerçekten büyük bir hoca; birlikte çalıştığım en iyi hoca. Dürüst olmak gerekirse takım için de şunu söyleyebilirim ki onunla çok rahat çalışıyoruz. Her antrenmanda ve her maçta bize çok iyi bir his veriyor. Bana göre ekip için çok iyi bir hoca ve takım olarak ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Benim onunla olan ilişkime gelecek olursak, gerçekten çok iyi bir ilişkimiz var. Bana çok yardımcı oluyor, benimle çok çalışıyor. Bu, her futbolcunun ve her takımın ihtiyaç duyduğu bir hoca tipi.

Takım içinde herkesle arkadaşlığım iyi. Kulübe ilk geldiğimde hepimiz bir aile gibiydik. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyordu. Daha önce bulunduğum yerlerden daha farklıydı. Ama bana “En iyi arkadaşın kim?” derseniz, Archie Brown derim.

Haberin Devamı

Bence sahadaki en iyi yeteneğim top sürme. En güçlü yönümün bu olduğunu düşünüyorum.

Maç öncesinde uyguladığım özel bir ritüelim yok. Sadece dua ediyorum. Benim ritüelim dua etmek diyebiliriz.

Hızımın sırrı belki de tamamen doğal bir yetenek. Tanrı vergisi. Hep şöyle derim: “Benden daha hızlı olan birçok insan var.” Açıkçası hızlı olmak için ekstra bir idman yapmadım. Bu yüzden bunun Tanrı’nın bir hediyesi olduğunu düşünüyorum.

Normalde buna “çok da umurumda değil” derim çünkü asist yapmak da çok değerli bir katkıdır; takım arkadaşlarına yardımcı olursun. Gol atmak da tabii ki çok güçlü bir duygudur. Skor katkısı yapmak her zaman güzeldir. Henüz evimizde skor katkısında bulunamadım ama umarım bunu en kısa sürede başarırım.

Haberin Devamı

Taraftarlara mesaj: Bizi desteklemeye devam ederseniz çok mutlu oluruz. Umarım sezon sonuna kadar desteğinizi sürdürürsünüz. Biz hep birlikte bir takımız.