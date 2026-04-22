Fenerbahçe'de hayal kırıklığı! 2 oyuncu Konya'da bekleneni veremedi!

Domenico Tedesco, Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor mücadelesinde ligdeki Rizespor maçına oranla kadroda kritik dokunuşlara imza attı.

TEDESCO'DAN FARKLI 11

Savunma hattında Çağlar ve Brown’u kulübeye çeken Tedesco, bu isimlerin yerine Oosterwolde ve Levent’e şans verdi. Orta sahada Talisca yerine İsmail Yüksek ile maça başlayan Tedesco sağ kanatta ise Nene’nin yerine Musaba’yı tercih etti.

Ederson, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Kerem ve Cherif her iki maçta da ilk 11’de yer bularak takımın iskeletini oluşturdu.

2 İSİM HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’nun ilk 11’de oynattığı oyunculardan Musaba ve Semedo hayal kırıklığı yarattı.