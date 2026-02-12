×
Fenerbahçe'de müjde! Trabzonspor maçı öncesi geri döndü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 14:31

Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de, uzun süredir sakatlığı bulunan isimden müjde geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını 13 Şubat Cuma günü tamamlayacak.

LEVENT MERCAN MÜJDESİ

Sarı lacivertlilerin antrenman paylaşımında, bir süredir sakatlığı bulunan Levent Mercan'ın antrenmanlara geri döndüğü görüldü.

GALATASARAY DERBİSİNDE SAKATLANMIŞTI

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da oynadığı ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Levet Mercan'a dair sarı lacivertliler, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." açıklamasını yapmıştı.

 

