FenerbahÃ§e'de mÃ¼jde! 'OrganizatÃ¶r' olacak

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Trendyol SÃ¼per Lig'de verilen milli aranÄ±n sona ermesiyle birlikte deplasmanda Rizespor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek FenerbahÃ§e mÃ¼cadelenin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor.

ASENSIO GERÄ° DÃ–NDÃœ

SarÄ±-lacivertlilerde yaklaÅŸÄ±k 2 aydÄ±r sahalardan uzak kalan yÄ±ldÄ±z oyuncu Marco Asensio, milli arayÄ± oldukÃ§a iyi geÃ§irdi ve sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamen atlattÄ±.

ORGANÄ°ZATÃ–R OLACAK

Kanarya, Milli aradan Ã¶nceki son lig maÃ§Ä±nda EyÃ¼pspor karÅŸÄ±sÄ±nda 8-0â€™la gÃ¶vde gÃ¶sterisi yaptÄ±. Ancak onun Ã¶ncesinde SarÄ±-Lacivertliler, organize hÃ¼cumlarda ve skor Ã¼retme konusunda fazlasÄ±yla zorlandÄ±. Asensioâ€™nun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Ä°smail Kartalâ€™Ä±n oyun planÄ±ndaki son eksik parÃ§anÄ±n tamamlanmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Ä°spanyol yÄ±ldÄ±z, 10 numara pozisyonundaki yerine yerleÅŸecek ve saha iÃ§inde FenerbahÃ§e hÃ¼cumlarÄ±nÄ±n organizatÃ¶rÃ¼ olacak.

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PERFORMANSLARI ARTTIRACAK

Ä°smail Kartalâ€™Ä±n Ã¶ÄŸrencisinden tek beklentisi skor katkÄ±sÄ± yapmasÄ± deÄŸil. TecrÃ¼beli teknik adam, Asensio ile birlikte hÃ¼cum hattÄ±ndaki diÄŸer yÄ±ldÄ±zlarÄ±n performansÄ±nÄ±n da artacaÄŸÄ±na inanÄ±yor.

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Kartal, Ä°spanyol yÄ±ldÄ±zÄ±n hÃ¼cum organizasyonlarÄ±nda dÃ¼mene geÃ§mesiyle birlikte Greenwood, Kerem, Muriqi ve Lukaku gibi isimlerin artÄ±k Ã§ok daha etkili bir oyun sergileyeceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

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