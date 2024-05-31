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Fenerbahçe'de muhteşem cuma! Ali Koç ve Aziz Yıldırım...

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Fenerbahçede muhteşem cuma Ali Koç ve Aziz Yıldırım...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Yarın Londra’ya gidecek olan Aziz Yıldırım, burada son kez görüşeceği Jose Mourinho ile ön protokol imzalayacak ve önümüzdeki cuma günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıda Portekizli teknik direktörle birlikte camianın karşısına çıkacak. Ali Koç da isim ve kariyer yönünden Mourinho ile yarışacak nitelikteki yeni teknik direktörünü aynı gün açıklayacak.

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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul için geri sayım başlarken, tüm camia başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın 7 Haziran Cuma günü yapacağı teknik direktör şovuna kilitlendi. Hem Koç hem Yıldırım, başkanlık görevine seçildikleri takdirde takımın başına getirecekleri teknik adamları aynı gün içinde açıklayacak.

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LONDRA'DA TEKRAR GÖRÜŞECEKLER

Aziz Yıldırım, cumartesi günü Londra’ya giderek dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelecek. Bu görüşmede tarafların bir protokol imzalaması bekleniyor. Ardından Yıldırım, 7 Haziran Cuma günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yaklaşık 2 bin 500 taraftar ve kongre üyesinin katılacağı etkinlikte Mourinho ile birlikte sahneye çıkarak görev gösterisi yapmayı planlıyor.

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ALİ KOÇ DA İDDİALI BİR İSİM GETİRECEK

İki dönemdir sürdürdüğü başkanlık görevine yeniden aday olan Ali Koç da, Aziz Yıldırım’ın Mourinho kozuna karşılık, dünyaca ünlü bir teknik adamla anlaşacak. Bu isim de önümüzdeki cuma günü açıklanacak. İki başkan adayının rekabetinde çıtanın yükselmesi sadece Fenerbahçeliler tarafından değil, diğer takım taraftarlarınca da merakla takip ediliyor.

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İSMAİL KARTAL SORUSUNA YANIT

Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü için "Hoca 3 kere de harika işler yaptı. Hocanın kim olacağını şimdi söylemem, 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin sahadaki komutanı kim öğreneceksiniz." dedi.

AZİZ YILDIRIM'DAN MOURINHO SÖZLERİ

Başkan adayı Aziz Yıldırım ise "Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız. Ne istiyorsa yapacağız, problem yok. Para sorunu yok bilin." ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

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