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GeriFutbol Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya'ya Volkan Demirel'den tebrik geldi
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Futbol
Haber Giriş: 19.08.2021 - 23:56 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya'ya Volkan Demirel'den tebrik geldi

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Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya'ya Volkan Demirel'den tebrik geldi

Fenerbahçe'nin Helsinki'yi mağlup ettiği müsabakada galibiyet golünü atan Muhammed Gümüşkaya'ya Volkan Demirel'den tebrik geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup ederken harika bir gole imza atan Muhammed Gümüşkaya takdir topladı.

Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Finlandiya ekibi Helsinki'yi konuk ederken oyuna Mesut Özil'in yerine dahil olan 20 yaşındaki futbolcu, sol çağrazdan sert bir vuruşla rakip kaleciyi avladı.

Fenerbahçe 1-0 Helsinki (Maçın özeti)
Fenerbahçe 1-0 Helsinki (Maçın özeti)

Takımına harika bir golle galibiyeti getiren Muhammed Gümüşkaya, sosyal medyada adın söz ettirirken Fenerbahçe'nin eski yardımcı antrenörü Volkan Demirel'den de paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Şans verilmesi güzel, şansı iyi değerlendirmek daha güzel... Bravo Muhammed." ifadelerini kullandı.

Muhammed Gümüşkaya damgası Mesut Özilin yerine girdi ve...
Muhammed Gümüşkaya damgası! Mesut Özil'in yerine girdi ve...
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