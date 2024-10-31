Fenerbahçe'de Mourinho'yu bekleyen 5 kritik soru! Portekizli hocayı zor seçimler bekliyor

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Pazar günü Trabzonspor’la deplasmanda çok önemli bir maça çıkacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun, Karadeniz ekibi karşısına nasıl bir 11 ve oyun anlayışıyla çıkacağı merak konusu. Galatasaray’ın ‘bay’ geçeceği hafta puan farkını kapatmak için kayıp yaşamak istemeyen sarı lacivertlilerin forvette, defansta ve orta sahada diziliş senaryoları şu şekilde:

1- TEK FORVET MUHTEMEL AMA KiM?

Bodrum FK karşısında Edin Dzeko ve En-Nesyri’yi yan yana oynatarak çift forveti deneyen Jose Mourinho’un, Trabzonspor maçıyla yeniden tek forvete dönmesi çok güçlü ihtimal... Son iki maçta da 2 gol atan En-Nesyri formaya daha yakın görünen isim.

2- ORTA SAHA FRED’Li Mi FRED’SiZ Mi?

Bodrum karşısında cezalı olduğu için oynayamayan Fred’in ilk 11’de başlaması beklense de son karar Mourinho’nun. Yine Bodrum karşısında ilk kez kulübeye çekilen Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski’nin de Trabzon’da ilk 11’de olması bekleniyor.

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3- AMRABAT-iSMAiL BiRLiKTE OLUR MU?

Kadroda belirsizliğini koruyan bir diğer tercih ise Sofyan Amrabat-İsmail Yüksek ikilisinin orta saha tandemi olarak önlü arkalı oynayıp oynamayacağı... Bu ikili bu şekilde sahaya çıkarsa Fred veya Sebastian Szymanski’den birinin kulübede oturması gerekiyor.

4- FiLiP KOSTiC BEK Mi ÖNDE Mi?

Dün başlayan taktik antrenmanlarında sağ bek Osayi Samuel gözükürken, Bodrum karşısında sol bek oynayan Kostic’in ise durumu belirsiz. Yıldız oyuncu Oosterwolde’nin yerine yeniden sol bek olabilir veya bu mevkide Mert Müldür oynayıp Kostic onun önünde oynatılabilir.

5- KANATLARDA KiM OYNAYACAK?

Son maçta sağda İrfan Can, solda Saint Maximin’le maça başlayan Mourinho’yu zorlu tercihler bekliyor. Portekizli teknik adamın bu bölgelerde Tadic-İrfan Can ve St. Maximin-Kostic arasında yapacağı seçim bu zorlu karşılaşmanın kaderini belirleyecek nitelikte.