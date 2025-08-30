Fenerbahçe'de Mourinho'nun yerine 4 aday var!

Haberin Devamı

Jose Mourinho ile yollarını ayıran F.Bahçe’de, yönetimin yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı yaptığı ve burada 4 aday üzerinde durulduğu belirtildi.

Chobani Stadı’ndaki kulüp binasında yapılan toplantıda Türk teknik adamlar arasında daha önce 3 ayrı dönemde sarı lacivertli takımı çalıştıran İsmail Kartal ismi ön plana çıktı..

Yönetimin gündemindeki diğer teknik direktörlerin A Milli Takım’ı çalıştıran Vincenzo Montella, son olarak Benfica’yı çalıştıran ve şu anda boşta olan Roger Schmidt ile son olarak Dortmund’ta görev yapan ve yine şu anda takım çalıştırmayan Edin Terzic olduğu öğrenildi.

Yeni teknik patronu, başkan Ali Koç ile Futbol Direktörü Devin Özek belirleyecek.