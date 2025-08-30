×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Mourinho'nun yerine 4 aday var!

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçede Mourinhonun yerine 4 aday var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 07:00

Sarı lacivertlilerde yerli çalıştırıcı olarak İsmail Kartal’ın adı öne çıkarken, yabancılardan Vincenzo Montella, Roger Schmidt ve Edin Terzic isimleri de yeni dönem için gündeme geldi.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran F.Bahçe’de, yönetimin yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı yaptığı ve burada 4 aday üzerinde durulduğu belirtildi.

Chobani Stadı’ndaki kulüp binasında yapılan toplantıda Türk teknik adamlar arasında daha önce 3 ayrı dönemde sarı lacivertli takımı çalıştıran İsmail Kartal ismi ön plana çıktı..

Yönetimin gündemindeki diğer teknik direktörlerin A Milli Takım’ı çalıştıran Vincenzo Montella, son olarak Benfica’yı çalıştıran ve şu anda boşta olan Roger Schmidt ile son olarak Dortmund’ta görev yapan ve yine şu anda takım çalıştırmayan Edin Terzic olduğu öğrenildi.

Yeni teknik patronu, başkan Ali Koç ile Futbol Direktörü Devin Özek belirleyecek.

#Fenerbahçe#Mourinho#Kartal

