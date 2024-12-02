Fenerbahçe'de Mourinho yeni prensini buldu! Güvenini boşa çıkarmadı, 4. gol katkısını yaptı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, genç yıldıza ikinci kez ilk 11'de forma şansı verdi ve karşılığını aldı.

DOKUZUNCU GALİBİYET

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı ligde kazanma serisini sürdürdü. Kanarya, ayrıca bu süreçte 7 Şubat 2024'te Türkiye Kupası son 16 turunda eşleştiği rakibini 2-0 mağlup ederek tur atlamıştı. Fenerbahçe, 11. kez karşılaştığı rakibine karşı 9. galibiyetini elde etti.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında penaltı itirazı Haberi görüntüle

KADIKÖY'DE PUAN VERMEDİ

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı evinde hata yapmadı. Bugünkü müsabakayla birlikte son 6 sezonda oynadığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda 19 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

Güney ekibi, Fenerbahçe'yi son olarak 2021-2022 sezonunda evinde mağlup etti.

Haberin Devamı

MOURINHO 5 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Slavia Prag maçına göre 5 ismi değiştirdi.

Sarı-lacivertlilerde Prag deplasmanında ilk 11'de forma giyen isimlerden Mert Müldür, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Gaziantep FK karşısında yedek soyundu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz da teknik heyet tercihi nedeniyle kadro dışında kaldı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe - Gaziantep FK maçından ekrana yansımayanlar Haberi görüntüle

AMRABAT İLE SZYMANSKİ YEDEKTE

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Mourinho, Slavia Prag maçında mide enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almayan Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski'yi yedeklere yazdı.

Haberin Devamı

TADİC "10" NUMARADA

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Dusan Tadic, Gaziantep FK maçına 10 numara pozisyonunda başladı.

Bu sezon ağırlıkla sağ kanatta görev yapan Tadic, ilk kez forvet arkasında şans buldu.

İRFAN CAN 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'e döndü.

Son olarak ligin 10. haftasında 27 Ekim'de Bodrum FK maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Az Alkmaar ve Sivasspor maçlarında kadroda yer alamadı.

Ligde Kayserispor maçında kadroya girmesine rağmen oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag müsabakasında ise maça sonradan dahil oldu.

Haberin Devamı

İrfan Can, 38 gün sonra 11'de forma giydi.

DJİKU'YA DERBİ ÖNLEMİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesinde deneyimli savunmacısı Alexander Djiku'yu riske etmedi.

Gaziantep FK maçına 3 sarı kartla çıkacak Djiku, kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olma riskini taşıyordu.

Mourinho, Djiku'nun yerine karşılaşmada Rodrigo Becao'yu ilk 11'de başlattı.

OĞUZ, TARAFTARI ÖNÜNDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, bu sezon taraftarı önünde ilk kez 11'de şans buldu.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaya kadar ilk 11'de sahaya çıkmadı.

Mourinho, 24 yaşındaki futbolcusunu Kadıköy'de ilk kez taraftarı önünde 11'de başlatarak ödüllendirdi.

Haberin Devamı

ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI ALDI

Oğuz Aydın, 13. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında ilk kez 11'de süre alırken attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle maçın yıldızı oldu

2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu olmayı başaran Oğuz Aydın, Gaziantep FK mücadelesinde de fileleri sarstı.

EN ERKEN GOL

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısındaki ilk golünü 3. dakikada atan Oğuz Aydın, sarı lacivertlilerin bu sezonki en erken golüne imza attı.

AKDENİZ EKİBİNDE 20 GOL KATKISI

Fenerbahçe'nin sezon başında Akdeniz ekibi Alanyaspor'dan 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Oğuz Aydın, geçen sezonu ligde 13 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.

Haberin Devamı

Jose Mourinho'nun hücumun sol kanadında başlattığı Oğuz, maçın 2. yarısını sağ kanatta tamamladı.

RODRİGO BECAO'DAN SÜPER LİG'DE SİFTAH

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez gol attı.

Mücadeleye 11'de başlayan Rodrigo Becao, takımının galibiyet golüne imza attı. Maçın 78. dakikasında sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası altıpas içinde topa iyi yükselen Becao, topu filelere gönderdi. Brezilyalı futbolcu bugün defansta yaptığı kritik müdahalelerle de galibiyette önemli rol oynadı. 28 yaşındaki futbolcu kırmızı-siyahlılara karşı 90 dakika sahada kaldı.

Rodrigo Becao, bu sezon ligde 5'i ilk 11 olmak üzere 10 maçta görev aldı. Becao, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta forma giydi.

DZEKO, SÜPER LİG'DE 8. GOLÜNE İMZA ATTI

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 8. golüne imza attı.

Sarı-lacivertlilerde kaptan Edin Dzeko, 66. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna girerken takımının 3. golünü kaydetti. Dzeko, maçın 89. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazdan topu filelere gönderdi. 38 yaşındaki forvet bu sezon sarı-lacivertli formayla 8. kez gol sevinci yaşadı.

Bosna Hersekli futbolcu bu sezon ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 13 karşılaşmada da forma giydi.

38 yaşındaki forvet, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 gol kaydetti.

Dzeko, toplam 13 golle de takımının en golcüsü konumunda yer alıyor.