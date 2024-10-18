Fenerbahçe'de Mourinho'nun Samsunspor deplasmanında kozu İrfan Can Kahveci

Haberin Devamı

Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve Maximin’in milli arada sakatlığını atlatarak takıma dönmesinden sonra tek eksik İsmail Yüksek kaldı. Büyük ölçüde iyileşmesine rağmen İsmail’in Samsun maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

Stoper bölgesinde seçim zor

İsmail Yüksek’in perşembe günü yapılacak Manchester United maçında oynayacak seviyeye geleceği belirtilirken Çağlar’ın düzelmesi, sol bek için Filip Kostic’in de devreye girmesiyle yeni defans kurgusunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Kostic’in forma bulmasıyla Oosterwolde’nin yeniden stoper alternatifi ve joker futbolcu konumuna gelme ihtimali de belirdi. Osayi’yi sağda, Kostic’i sol bekte oynatacak olan Jose Mourinho stoperde Çağlar-Becao-Djiku-Oosterwolde’den ikisinini tercih edecek.

İrfan Can sağda, Tadic solda

Haberin Devamı

İsmail'in yokluğunda orta sahada Amrabat-Fred-Szymanski’nin formaları garanti gözükürken, sakatlığın ardından soğuk algınlığı geçiren Maximin’in yerine sol önde Tadic, sağda ise milli takımda 2 maçta gol atıp yüksek moralle dönen İrfan Can Kahveci’nin görev alması en güçlü ihtimal.

Forvette Faslı golcü En Nesyri ilk 11’e yakın. Bosna Hersek Milli Takımı’nın Uluslar Ligi’nde oynadığı 2 maçta da forma giyen 38 yaşındaki golcü Dzeko’nun Samsun’da skora göre ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.

Samsunspor öncesi Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistikler

Deplasmanda oynadığı son 23 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe 19 galibiyet, 4 beraberlik aldığı bu seride son 3 karşılaşmayı gol yemeden kazanmayı başardı.

Süper Lig’de çıktığı son 11 maçın dokuzunda gol yemeyen Fenerbahçe, bu sezon rakiplerini en düşük beklenen gol değerinde tutan takım konumunda (4.8 xGA).

Mourinho, Fenerbahçe’nin başında Daum’dan (Mart-Mayıs 2010) bu yana üst üste 4+ dış saha karşılaşmasında gole kapama yapan ilk yabancı teknik direktör olmak istiyor.