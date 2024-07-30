Fenerbahçe'de Mourinho'nun Lugano maçı kadrosu netleşti! İlk 11'de değişikliğe gidecek

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Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek. Müsabaka, Exxen’den canlı yayınlanacak. Deplasmandaki ilk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

TUR ATLARSA RAKİP LILLE

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano’yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak.

3. eleme turu ilk maçları 6-7 Ağustos’ta, rövanşlar ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 272. RANDEVU

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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 271 kez boy gösterdi.

Bu süreçte 108 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 52 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 42 gole engel olamadı.

Kanarya, turu geçmesi halinde 3. turda Fransız ekibi Lille ile mücadele edecek.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

LUGANO, İSVİÇRE'DE 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı. Sezonun ilk maçında konuk ettiği Grasshopper'i 2-1 mağlup eden Lugano, geçtiğimiz cumartesi günü de deplasmanda Basel'i 2-1'le geçti.

ROBERT JONES DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones düdük çalacak.

Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ile Wade Smith yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Jarred Gillett oturacak. Gillett'e, AVAR olarak Thomas Bramall eşlik edecek.

UEFA KADROSU

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.