Fenerbahçe'de Mourinho'nun Lugano maçı 11'i netleşti! D-Smart'tan 5 saatlik özel yayın

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Futbolumuzda, 2024-25 sezonunun ilk resmi maçını bu akşam Fenerbahçe oynayacak. Sarı lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Thun kentindeki Stockhorn Arena’da’da TSİ 21.30’da başlayacak maç, D-Smart ile D-Smart GO’dan yayınlanacak. Karşılaşmada, Portekizli hakem Tiago Martins düdük çalacak. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçından iyi bir skor alarak, 30 Temmuz’da Kadıköy’de oynayacağı rövanşa avantajlı çıkmayı hedefliyor.

MOURiNHO UEFA LiSTESiNE 9 FUTBOLCUYU ALMADI

Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho’nun dün açıkladığı UEFA listesinde yer almayan Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir ile antrenmanda sakatlanan yeni transfer Allan Saint-Maximin Lugano deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden sadece Oğuz Aydın, şans verilmesi halinde oynayabilecek. UEFA’nın verdiği 3 maçlık deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle, Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak.

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D-SMART TAM 5 SAATLiK ÖZEL YAYIN YAPACAK

Lugano-Fenerbahçe maçı, Türkiye’de sadece D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak. D-Smart’ta, saat 20.00’de başlayacak ‘Maça Doğru’ programında Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli izleyicileri karşılaşmaya hazırlayacak. Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar da stattan canlı bağlantılarla son durumu aktaracak. Maçın anlatımında ise mikrofon başında Alp Özgen ve Emre Özcan olacak. ’Maçın Ardından’ programı da Berke Kosova’nın sunumu, Uğur Demirkırdı ve Mesut Aydın Kale’nin yorumlarıyla ekrana gelecek.

HEDEF 15 YILLIK DEVLER LiGi HASRETiNE SON VERMEK

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, bu kupayı Porto ve İnter ile 2 kez kazanan dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile rakiplerini eleyerek 15 yıllık hasretine son vermeyi hedefliyor. Sarı lacivertli takım, geçen sezon Konferans Ligi’nde mücadele etmiş ve çeyrek final turunda Yunan ekibi Olympiakos’a penaltılarla elenmişti. Lugano ise Konferans Ligi’nde Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve grubu son sırada tamamlamıştı.

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