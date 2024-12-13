Fenerbahçe'de Mourinho’nun en zor 8 günü!

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Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho’nun büyük umut ve iddialarla başlayan Fenerbahçe kariyeri son 2 maçta gelen yenilgilerle ağır yara aldı. Önce Süper Lig’de Beşiktaş’a 1-0 yenilip lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Mourinho’lu sarı lacivertli takım, önceki gün de UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup olarak, hem para hem prestij açısından büyük önem taşıyan bu kupaya erkenden havlu atma tehlikesi yaşamaya başladı.

KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK

Jose Mourinho ve oyuncularının Süper Lig’deki iddialarını devam ettirip 2025 yılına ümitli girebilmeleri için önlerinde tek seçenek bulunuyor; 15 Aralık Cuma günü Kadıköy’deki RAMS Başakşehir ve 20 Aralık Cuma günü deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçlarını kazanmak. 2024 yılının kalan bölümünde UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmayan Fenerbahçe, Süper Lig’deki bu iki müsabakayı kazanırsa Mourinho, futbolcular ve hatta yönetim üzerindeki baskı biraz olsun hafifleyecek.

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BAŞAKŞEHİR VE EYÜP ÇOK FORMDA

Fenerbahçe’nin yenmek zorunda olduğu iki rakibinin de son derece formda olmaları bu maçların önemini bir kat artırıyor. Başakşehir, ligde son 2 maçında Göztepe’yi 4-1, Hatayspor’u 3-0 mağlup ederek haftaya 22 puanla 7. sırada girdi. Turuncu lacivertliler dün de Konferans Ligi’nde Heidenheim’ı 3-1 yenip çıkışını sürdürdü. Eyüpspor ise 7 eksikle çıktığı Galatasaray deplasmanından 2-2 berabere döndükten sonra sezonun flaş ekibi Samsunspor u 3-0 yendi. 26 puanlı eflatun sarılıların kendi evlerinde oynayacakları da dikkate alınırsa Mourinho ve ekibinin işinin ne kadar zor olduğu ortaya çıkıyor.