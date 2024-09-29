Fenerbahçe'de Mourinho'nun en kritik maçı! İşte Portekizli teknik adam ve Alex'in 11'leri

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Lig yarışında dün oynanan maçların ardından ezeli rakip Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, farkın daha da açılmaması için bugün efsane kaptanı Alex’in çalıştırdığı Antalyaspor’u deplasmanda yenmek için sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho için bugünkü maçın önemi çok kritik. Nedeni ise yenilgi ya da beraberlik durumunda yaşanacak 3-2 puanlık kayıp, takımın 8. haftayı BAY geçmesi nedeniyle ezeli rakip Galatasaray ile aranın daha da açılmasına neden olabilir.

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MOU KİMLERİ TERCİH EDECEK?

Dün Kasımpaşa karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe’nin maç yapmadan geçeceği 8. haftada Alanyaspor’u mağlup ederse fark 9 puana kadar çıkmış olacak. Bu nedenle bugün Antalya’yı yenip BAY haftasındaki stresi minimuma indirmek isteyen Mourinho, Union Saint Gilloise maçından sonra hiç ara vermeden çalışmalara başlamıştı. Perşembe günü 5 değişiklik yapan Portekizli teknik adamın bugün Antalyaspor karşısında nasıl bir 11’i sahaya süreceği de merak ediliyor.

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EDİN DZEKO MU EN NESYRİ Mİ?

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Mourinho, Union maçında ayak bileğini burkan Osayi’nin yerine savunmada Mert Müldür’ü oynatacak. Forvette de ligde 6 maçta 5 gol, 1 asisti bulunan Dzeko’nun mu yoksa En Nesyri’nin sahada olacağı merak ediliyor. Perşembe günü performansı beğenilen Amrabat’ın ilk 11’de olmasına ise kesin gözle bakılıyor. Bu arada Fred ve Oosterwolde ceza sınırında. Bugün kart görmeleri durumunda ikili Samsun’da görev alamayacak.

AYAĞI BURKULAN OSAYi ANTALYA’YA GÖTÜRÜLMEDi

Samandıra’da son idmanını yaptıktan sonra dün Antalya’ya giden Fenerbahçe’de 5 futbolcu Antalya’ya götürülmedi. Union Saint Giloise maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Osayi Samuel ayağı burkulduğu için Antalyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Ayrıca İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent de İstanbul’da kalan diğer isimler oldu. Yeni transfer Filip Kostic ise kafileyle beraber Antalya’ya götürüldü.

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2004-2012 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe’de birçok rekora imza atan Alex de Souza, teknik direktör olarak ilk kez eski takımıyla karşı karşıya gelecek. 344 resmi maça çıktığı Kanarya’da 171 gol, 146 asiste imza atan Alex 317 gole direkt katkı verdi. Sambacı, Fenerbahçe ile 3 lig, 2 Süper Kupa, 1 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşarken 2 kez de Süper Lig’in gol kralı oldu.