Fenerbahçe'de Mourinho'nun elindeki dosya dikkat çekti! Oyuncu isimleri ve taktik diziliş...

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Sarı lacivertli ekip, yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho takımın başında ilk idmanına çıktı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetimindeki ilk antrenmanda çok özel fotoğraflar Haberi görüntüle

PAS VE ŞUT ÇALIŞMASI YAPILDI

İdmanın ilk bölümünde Mourinho, futbolcularla toplantı yaparken daha sonra düz koşu, ısınma ve esneklik çalışması gerçekleştirildi. 3 gruba ayrılan futbolcular minyatür kalede pas ve şut çalışması yaptı. Daha sonra istasyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, diğer sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk gününde son olarak esneklik çalışması yapılırken, idman sona erdi.

MİLLİ FUTBOLCULAR YER ALMADI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic'in yanı sıra sezon bitiminde milli takım kampına katılan Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel izinli oldukları için kampta bulunmuyor. Djiku ve Osayi, 26 Haziran Çarşamba günü kampa katılacak.

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İLK MAÇ TOPAL'IN TAKIMIYLA

Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak.

Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında 29 Haziran Cumartesi günü Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti ile 10.30'da karşılaşacak.

AVUSTURYA'DA 3 MAÇ

Bu maçın ardından İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, sonrasında kamp için Avusturya'ya gidecek.

Fenerbahçe, Avusturya'daki hazırlıklar kapsamında Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg'la karşılaşacak.

GAZETECİLERLE SELAMLAŞTI

Antrenman öncesi basın mensuplarıyla tanışmaya gelen Jose Mourinho tek tek tokalaştı.

Mourinho, ilk tokalaştığı kişiye "Gazeteci misin?" sorusuna yöneltirken "Hayır" yanıtı alması üzerine bu "Burada ne yapıyorsun?" diye sordu.

"Asistanım" yanıtını alan Jose Mourinho sonrasında basın mensuplarıyla selamlaşmaya devam etti.

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DİKKAT ÇEKEN DOSYA

Portekizli teknik adam, oyuncuların bilgilerinin bulunduğu dosyayı antrenman boyunca elinde gezdirdi.

Futbolcuların fotoğraflarının ve mevkilerinin yer aldığı sayfa dışında, el yazısıyla bazı oyuncuların adını yazdığı saha içi yerleşim planı dikkatlerden kaçmadı.