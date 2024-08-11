×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de Mourinho'dan yerli futbolcu sözleri: Ben aynı zamanda Türk futbolu için de çalışıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Adana Demirspor
Fenerbahçede Mourinhodan yerli futbolcu sözleri: Ben aynı zamanda Türk futbolu için de çalışıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 00:04

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"EKSİK OLAN ŞEY GOLLERDİ"

Bugün eksik olan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikada oynadığımız oyuna baktığımız zaman sonuç farklı olmalıydı. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Pozisyona dönüşmeyen pozisyonlarımız da vardı. Son pasları veremedik. Maç boyunca dominant olan taraf bizdik.

Gözden KaçmasınJose Mourinho çılgına döndü Hem kendi hem yardımcısı o pozisyon sonrası kart gördüJose Mourinho çılgına döndü! Hem kendi hem yardımcısı o pozisyon sonrası kart gördüHaberi görüntüle

"FİZİKSEL DÜŞÜŞ OLDU"

Belli bir dakikadan sonra takım fiziksel olarak düştü. Saint-Maximin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değildi. Sonlara doğru İsmail ve Szymanski de düşüş yaşadı çünkü sürekli onlarla oynuyoruz. Fiziksel düşüş istemediğimiz bir şeydi. Galibiyeti hak ettik. Sonuca bakınca fazlasını da hak ettik.

"AYNI ZAMANDA TÜRK FUTBOLU İÇİN DE ÇALIŞIYORUM"

Haberin Devamı

Bir pozisyonda elinizde iki oyuncu olunca değişiklik yapmak kolay oluyor. Örneğin Dzeko ve En-Nesyri. Ama bazı pozisyonlarda eksiklerimiz olabiliyor. Szymanski bugün farklı bir yerde oynadı. İlerleyen bölümde Bartuğ oyuna girdi. Yusuf var, Oğuz var. Az da olsa süreler aldılar. Bu oyunculara şans vereceğiz. Bu, Türk futbolu için de önemli. Ben Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda Türk futbolu için de çalışıyorum.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Saint-Maximin hızlı başladı Edin Dzekodan müthiş istatistikFenerbahçe'de Saint-Maximin hızlı başladı! Edin Dzeko'dan müthiş istatistikHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!