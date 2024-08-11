Fenerbahçe'de Mourinho'dan yerli futbolcu sözleri: Ben aynı zamanda Türk futbolu için de çalışıyorum

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Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"EKSİK OLAN ŞEY GOLLERDİ"

Bugün eksik olan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikada oynadığımız oyuna baktığımız zaman sonuç farklı olmalıydı. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Pozisyona dönüşmeyen pozisyonlarımız da vardı. Son pasları veremedik. Maç boyunca dominant olan taraf bizdik.

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"FİZİKSEL DÜŞÜŞ OLDU"

Belli bir dakikadan sonra takım fiziksel olarak düştü. Saint-Maximin ve İrfan 90 dakika oynayacak durumda değildi. Sonlara doğru İsmail ve Szymanski de düşüş yaşadı çünkü sürekli onlarla oynuyoruz. Fiziksel düşüş istemediğimiz bir şeydi. Galibiyeti hak ettik. Sonuca bakınca fazlasını da hak ettik.

"AYNI ZAMANDA TÜRK FUTBOLU İÇİN DE ÇALIŞIYORUM"

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Bir pozisyonda elinizde iki oyuncu olunca değişiklik yapmak kolay oluyor. Örneğin Dzeko ve En-Nesyri. Ama bazı pozisyonlarda eksiklerimiz olabiliyor. Szymanski bugün farklı bir yerde oynadı. İlerleyen bölümde Bartuğ oyuna girdi. Yusuf var, Oğuz var. Az da olsa süreler aldılar. Bu oyunculara şans vereceğiz. Bu, Türk futbolu için de önemli. Ben Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda Türk futbolu için de çalışıyorum.