Fenerbahçe'de Mourinho'dan penaltı tepkisi ve Avrupa Ligi yorumu: Şansımız var

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Lille ile 1-1 berabere kalarak tur şansını yitiren Fenerbahçe'de Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Morinho, “Takım hem topla hem topsuz savunma yapmayı düşünüyordu. Top onlardayken de tek amaçları topu tutmak, topu saklamaktı. Takım bugün her şeyi denedi. Saha içinde her şeyi denedik. Sistemi değiştirdik, oyuncuları değiştirdik, dinamiğimizi değiştirdik. Kısa oyundan direkt oyunlara döndük. İki gün önce kolay olmayan bir maç oynamıştık ama taraftarlarımız takımımızın göstermiş olduğu ruhu gördü ve ruhumuza katkı sağladılar. Penaltı ile ilgili hiçbir şey demesem benim için daha iyi çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara baktığımda veya Avrupa Şampiyonası’nda olanlara baktığımızda şunu söyleyebilirim ki neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor. VAR’daki hakem ve UEFA’daki uzmanlar biliyor. Tek bildiğim şey takımımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımızın reaksiyonları da şunu gösterdi ki takımın elinden gelenin en iyisini yaptığını gördüler. “dedi.

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Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'de Jose Mourinho kariyerinde kötü bir ilk yaşadı Haberi görüntüle

Rakip oyuncuların sürekli kendilerini yere bırakmalarıyla ilgili Mourinho, “Bu hakemin işi. Hakemin oyuna saygı göstermesi ve oyuncuların oyuna saygı göstermesini sağlaması gerekiyor. Burada geçen gün oynadığımız lig maçında da aynı şey gerçekleşmişti. Sezon boyunca bunun çok olacağı bana söylenmişti. Bunu eleştiremem, rakip takımları eleştiremem, rakip hocaları eleştiremem. Onlar da sonuç alabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Geçen gün demiş olduğum gibi ilk 20 dakikada sarı kart verseler her şey değişebilir ama bunu yapmamayı tercih ediyorlar.” diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde olmayarak ekonomik olarak kayıp yaşadık, dünyanın en büyük takımları ile oynama şansını kaybettik. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık, belki 1-2 büyük takımı yenerdik ama her tur bunu yapamazdık. 'Eğer Avrupa Ligi'nde iyi şeyler yaparsak' cümlesinin devamını getirmek istemiyorum çünkü getirirsem başım belaya girebilir. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin. Ben bir profesyonelim, buraya yardım etmek için geldim. Benim bu maçtan etkilenmem kulübümüz ve taraftarlarımız açısından olur. Ben Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale kalamazdık. Ancak Avrupa Ligi'nde 'eğer' diyorum yine, şansımız var." şeklinde konuştu.

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Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe neyi yanlış yaptı?" şeklindeki soruya "Maçı izlediniz mi? Bana hala bunu mu soruyorsunuz!" yanıtı verdi.

Avrupa Ligi formatını eleştiren Mourinho, "Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatları niye böyle bilmiyorum. Yeni format garip. Daha fazla maç oynanacak. Her hafta ortasında maç oynayacağız. Umarım Süper Lig'deki rakiplerimiz Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray için de aynısı olur. Kolay değil tabii ki, aslında iyi bir takımımız var. Bazı pozisyonlarda yeterli genişliğimiz var. Yeni formata 'para' karar veriyor. Şampiyonlar Ligi bizim için harika olurdu ama Avrupa Ligi bizim seviyemiz için daha uygun, orada bizim seviyemizde daha fazla takım var. Oyuncularıma bu motivasyonu sağlayacağım." dedi.

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"İKİ MAÇIN DA OYUNCUSU CHEVALİER OLDU"

Ferdi ve Fred'in eksikliklerinin planlarını değiştirdiğini kaydeden Portekizli teknik adam, "Normalde futboldan çok anlamayan gazeteciler, çok fazla istatistiğe odaklanır. İstatistikler bazen maçı yansıtmaz, bazen yansıtır. Bir takım yeterince pozisyon üretti galibiyet için. Bright'ın şutu, Mert'in şutu, Cenk'in şutu, biri daha şut çekti hatırlamıyorum çünkü kaleci çok üst üste kurtardı. Lille, topu iyi tutan bir takım. Çok iyi hücum edemiyorlar ama topu iyi tutuyorlar. Fransa'da da 3 tane karşı karşıya kaçırdık. İki maçın da oyuncusu Chevalier oldu, Livakovic geçen maç sadece 1 top kurtardı. Bu maçta top bile değmedi. Ancak bunların hiçbiri bahane değil, oyuncularım her şeyi yaptı. Dünyanın en iyi takımları bile 2 tane yaratıcı oyuncusu olmadığında zorlanır. Fred'in olmayacağını duymak zaten zordu, bu sabah bir de Ferdi'yi öğrendik. Maç öncesi yaptığımız planda Ferdi, Dzeko ve Maximin ile üçgenleri yapacaktık. Bu sabah aldığımız haberle planlarımız değişti. Artık en önemli iki hedefimiz olan Süper Lig ve Avrupa Ligi'ne odaklanacağız." şeklinde konuştu.

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Transfer hakkında konuşan Mourinho, "Oyuncular sakat, bütün sezon sakat kalmayacaklar. Her oyuncu sakatlandığında transfer isteyemem. Transfer dönemi hala açık ancak ben herhangi bir transfer için yalvarmıyorum." dedi.

Mourinho, "Avrupa Ligi mi sizin için daha önemli, Süper Lig mi?" sorusuna "Benim için önemli olan bir sonraki maçtır. Önümüzde zorlu bir lig maçı var ve bunu buradaki 120 dakikanın üzerine oynayacağız. Çok fazla maç oynadık bu süreçte. İki tane önemli deplasman maçımız var ve bu maçları zorlu stadyumlarda oynayacağız. Hedefimiz iki maçtan da galip ayrılmak." yanıtını verdi.