Fenerbahçe'de Mourinho'dan öz eleştiri: Maçları öldürme becerimiz eksik

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum maçındaki oyunlarından çok memnun olduğunun altını çizerken, “4-5 gol atmamız gerekiyordu, bunun hayal kırıklığını yaşıyorum. ” dedi. Bodrum karşısına değişik bir diziliş ve oyun anlayışıyla çıktıklarına dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, “Bazı değişiklikler yaptık ve işe yaradı. Oyuncular psikolojik olarak oyunun bu şekilde akmasından memnun gibiydi. Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım” dedi.

CENK TOSUN İÇİN MUTLUYUM

Attıkları goller için, “Goller, ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi’nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik. Maçları öldürme becerisi bizde eksik” yorumunu yapan Mourinho, maça çift santrforla başlayıp daha sonra Cenk Tosun’u oyuna sürmesiyle ilgili, “Maçlara göre santrforlar değişebilir. Bu kez iki santrforla oynadık ve Cenk oyuna girdi. Tek santrforla başlarsanız, 3. forvet giremeyebilir oyuna. Cenk için de mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

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RAKİPLER BİZDEN DAHA FAZLA DİNLENDİ

F.Bahçe Teknik Direktörü, bugün derbide karşılaşacak G.Saray ile Beşiktaş’ın kendilerine göre daha fazla dinlendiğini belirtirken “Yorgunluk diye bir şey var. Sadece fiziksel değil, sinir sisteminde hissettiğiniz yorgunluk, daha düşük reaksiyon vermenize neden oluyor. Beşiktaş ve G.Saray daha fazla dinlendi, onları tebrik ederim. perşembe özel maç oynadık, başka rakiplerinki gibi kolay bir maç değildi” dedi. Mourinho ayrıca “Derbide çıkacak her sonuç bizim için iyi olacak. Stada gitmeyeceğim” diye konuştu.

TRABZON MAÇINI DA KAZANMAK iSTiYORUM

Mourinho, Trabzonspor maçı için de “Ben F.Bahçeyim, Trabzon maçı ne anlama geliyorsa, kendimi adapte etmem lazım. Roma ile oynadım, o stadın neye benzediğini biliyorum. F.Bahçe ile farklı olacağını biliyorum. Geçen yıl ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir maç ve kazanmak istiyorum” dedi.