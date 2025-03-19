Fenerbahçe'de Mourinho'dan Maximin kararı! Kadro dışı mı kaldı?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Rangers ve Samsun maçlarının kadrosuna almadığı Allan Saint Maximin'in kendisini hedef alan paylaşımları sonrası Fransız kanat oyuncusuyla ilgili konuşmuştu.

'BAZI DATALARI SİZİNLE PAYLAŞTI'

'Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı.

'İSTEDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞSIN'

Kendisi oynayacak durumda değil. "Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın.

'KARIN KASI YAPSIN'

İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEMEZSE...

Bu açıklama sonrasında Maximin ile Mourinho arasında ipler kopmuştu. Fanatik’in haberine göre konu hakkında Portekizli teknik adamla yönetim arasında bir görüşme yapıldı ve toplantıdan kadro dışı kararı çıkmıştı. Sonuç olarak Maximin, özür dilemezse kadro dışında bırakılacak. Mourinho'nun tek şartı bu oldu.

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KARARINI VERDİ

Portekizli menajer Jose Mourinho; 27 yaşındaki futbolcuya mecbur kalmadıkça forma şansı vermeyi düşünmüyor.