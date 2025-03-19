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Fenerbahçe'de Mourinho'dan Maximin kararı! Kadro dışı mı kaldı?

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#Mourinho#Fenerbahçe#Maximin
Fenerbahçede Mourinhodan Maximin kararı Kadro dışı mı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 11:51

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'den kiraladığı Maximin, bir süredir forma şansı bulamıyordu. Bir süre önce Maximin, sosyal medya hesaplarından kendi verilerini paylaşmış ve Jose Mourinho bu paylaşımların illegal olduğunu ifade etmişti. Fenerbahçeli yetkililer, konuyu Mourinho ile görüştü ve son karar verildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Rangers ve Samsun maçlarının kadrosuna almadığı Allan Saint Maximin'in kendisini hedef alan paylaşımları sonrası Fransız kanat oyuncusuyla ilgili konuşmuştu.

'BAZI DATALARI SİZİNLE PAYLAŞTI'

'Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı.

'İSTEDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞSIN'

Kendisi oynayacak durumda değil. "Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın.

'KARIN KASI YAPSIN'

İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEMEZSE...

Bu açıklama sonrasında Maximin ile Mourinho arasında ipler kopmuştu. Fanatik’in haberine göre konu hakkında Portekizli teknik adamla yönetim arasında bir görüşme yapıldı ve toplantıdan kadro dışı kararı çıkmıştı. Sonuç olarak Maximin, özür dilemezse kadro dışında bırakılacak. Mourinho'nun tek şartı bu oldu.

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KARARINI VERDİ 

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#Mourinho#Fenerbahçe#Maximin

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