Fenerbahçe'de Mourinho'dan Kasımpaşa maçı için Kostic ve Amrabat kararı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sofyan Amrabat ve Filip Kostic’in pazar günü Kasımpaşa deplasmanında oynayıp oynamayacağı büyük ölçüde netleşti.

Fizik kondisyon açısından takım arkadaşlarının seviyesine çıkabilmek için antrenmanlarını salonda sürdüren Kostic, forma giymeyecek. Sırp kanat oyuncusunun hedefinin Galatasaray derbisi olduğu öğrenildi. Milli maç nedeniyle yurt dışında olan Ambarat’ın durumu ise maç günü belli olacak.

Ancak Faslı yıldızın ikinci yarıda oynamasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. Bu arada sakatlığı bulunan futbolculardan Aleksander Djiku’nun Kasımpaşa karşısında oynayabileceği, Bright Osayi-Samuel’in ise 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

EMRE MOR HATAY YOLUNDA

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Emre Mor’a talip olan Hatayspor’un, transferi gerçekleştirme yolunda önemli aşama kat ettiği belirtildi.