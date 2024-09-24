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Fenerbahçe'de Mourinho’dan kadroya Avrupa Ligi güncellemesi

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#Fenerbahçe#Mourinho#Avrupa Ligi
Fenerbahçede Mourinho’dan kadroya Avrupa Ligi güncellemesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

Derbiyi kaybeden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Union SG maçında ilk 11’de revizyon yapacak. Savunmanın göbeğinde Becao ile Djiku’nun görev alması, Amrabat’ın da İsmail’in yerine tercih edilme ihtimali yüksek. İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun da forma giymeye en yakın oyuncular arasında.

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Galatasaray karşısında evinde şok bir yenilgi alan F.Bahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun UEFA Avrupa Ligi’ndeki Union Saint-Gilloise maçında kadroda revizyon yapması bekleniyor. Stoperde savunma göbeğinde Becao-Djiku’nun görev alması, Amrabat’ın da İsmail’in yerine tercih edilme ihtimali yüksek. Hafif sakatlığı bulunan Saint Maximin’in riske edilmemesi, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Tadic’in forma giymesi de gündemde. Forvette ise Edin Dzeko’nun yorgunluğu ve Youssef En-Nesyri’nin formsuzluğu sonrasında Cenk Tosun formaya iyice yaklaşırken ikinci yarıda da olsa şans bulma ihtimali yükseldi.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Avrupa Ligi

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