×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Mourinho'dan Amrabat - Kostic’e tam not

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Amrabat
Fenerbahçede Mourinhodan Amrabat - Kostic’e tam not
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

Mourinho, Kostic’in performansını çok beğendiğini bizzat açıklarken, Amrabat da son 2 maçtaki oyunuyla hocasının elini rahatlattı.

Haberin Devamı

F.Bahçe’de Sofyan Amrabat Süper Lig’de 11’e ilk kez Antalya’da girerken Filip Kostic’in de deplasmanda sahne almasıyla birlikte sarı lacivertlilerin yeni oyun yapılanması şekillenmeye başladı. İki oyuncunun fiziken oynayacak seviyeye gelmesiyle teknik direktör Mourinho’nun elinde bol alternatifli bir kadro oluştu.

SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADI

Antalya’da sahada adım atmadık yer bırakmayan, rakibe basan, basit ama yararlı oynayan Amrabat’ın daha da parlaması bekleniyor. Özellikle Fred’in yaratıcı yönünün ortaya çıkması açısından merkezde önemli bir görevi olan Faslı oyuncunun son iki maçındaki performansı beğenildi.

Gözden KaçmasınAziz Yıldırımdan Galatasaray açıklamasıAziz Yıldırım'dan Galatasaray açıklamasıHaberi görüntüle

MOURiNHO’NUN YENi JOKERi SIRP YILDIZ

Kostic'in performansını çok beğendiğini “Dünyadaki en iyi oyuncular, topa her zaman 1 veya 2 kere dokunur. Bazı oyuncular, Kostic’in çok iyi anladığı şeyi anlayamıyorlar. 20 kere topa dokunmaya, 10 kere topu sürmeye gerek yok” sözleriyle ifade eden Mourinho’nun yeni jokeri de bu oyuncu olacak gibi görünüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mourinho#Amrabat

BAKMADAN GEÇME!