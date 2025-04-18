Fenerbahçe'de Mourinho son kararını verdi! Yıldız oyuncu ilk 11'e dönüyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Ramazan ayında oruç tuttuğu için performansında düşüş olduğunu söylediği Youssef En-Nesyri, yeniden eski formuna kavuştu.

Antrenmanlarda son derece fit olduğu görülen Faslı futbolcu, son anda bir değişiklik olmadığı takdirde pazar günkü Kayserispor maçında ilk 11’de forma giyecek. Mourinho’Nun son haftalarda hamle oyuncusu olarak kulübede tutmayı tercih ettiği En-Nesyri’nin Anderson Talisca ile birlikte çift santrfor olarak görev yapması bekleniyor.

4-4-2 DİZİLİŞİYLE OYNAYACAK

En-Nesyri’nin ilk 11’e dönmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında sahaya 4-4-2 dizilişiyle çıkması bekleniyor.

Kaleyi Livakovic’e emanet edecek olan Mourinho, savunmanın sağında Osayi-Samuel, solunda Mert Müldür, stoperde ise Skriniar’ın yanında Çağlar veya Yusuf’e şans verecek. Orta sahada da Tadic-Fred-Szymanski-Saint Maximin dörtlünün görev almaları bekleniyor. Diğer taraftan Mourinho’nun taktiksel nedenlerle Trabzon ve Kayseri maçlarında kadroya almadığı Kostic’in Kayserispor karşısında takıma dönme şansının yüksek olduğu öğrenildi.

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