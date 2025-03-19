Fenerbahçe'de Mourinho, performansıyla İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı: Yerli ve milli mi, 'özel biri' mi?

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho tartışmalara kapalı bir kariyere sahip. UEFA’nın kulüpler düzeyindeki 3 turnuvasını da kazanan tek isim. Dünyanın en iyi 3 ligi İngiltere, İspanya ve İtalya’da şampiyonluklar yaşamış, toplamda 26 kupa kazanmış bir efsane Jose Mourinho.

MOURINHO, KARTAL'IN GERİSİNDE KALDI

Ancak Portekizli çalıştırıcı başarı ve kupalarla dolu bu kariyerine rağmen Türkiye’de sergilediği performansla selefi İsmail Kartal’ın gerisinde kalmaktan kurtulamadı. Öyle ki 28. haftası tamamlanan Süper Lig’de 2 kez bay geçen sarı lacivertlilerin 26 maçlık periyodunu bakıldığında 63 yaşındaki Kartal, 62 yaşındaki Mourinho’nun birçok istatistikte önünde yer alıyor.

MOURINHO'DAN DAHA ÇOK KAZANDI

İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya geçen sezon 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 kez mağlup oldu. Mourinho’nun Fenerbahçe’si ise aynı bölümde 19 kez sahadan zaferle ayrılmayı başarırken 5 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Yine Kartal’ın idaresindeki sarı lacivertliler 68 kez ağları havalandırırken rakiplere sadece 21 gol izni verdi. F.Bahçe, Portekizli çalıştırıcı ile ise 63 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez de topu filelerinden çıkardı. Başka bir ifade ile Kartal, Mourinho’ya oranla 2 galibiyet fazla aldı, 1 maç daha az kaybetti ve daha çok gol atıp daha az gole izin verdi. Geçen yıl 67 puan alan Kanarya bu sene 5 puan daha az topladı ve 62’de kaldı.

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NEFESi SON ANA KADAR LiDERiN ENSESiNDEYDi

2 teknik adam arasındaki öne çıkan bir diğer önemli detay ise Fenerbahçe ile ezeli rakibi Galatasaray arasındaki puan farkı oldu. 2023-24 sezonunda 26. maçlar sonucunda 2. sıradaki sarı lacivertliler liderin sadece 2 puan gerisindeydi. Fenerbahçe son ana kadar adeta yarışı nefesi Galatasaray’ın ensesinde sürdürdü. Bu sezon ise 1 maç fazlasıyla Cimbom, Kanarya’nın 9 puan önünde son 10 haftaya giriyor. İkili averaj da sarı kırmızılı takımda olduğundan Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını devam ettirebilmesi için rakibinin 3 maçta en az 7 puan yitirmesi, kalan 10 maçının da tamamını kazanması gerekiyor.

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