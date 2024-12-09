Fenerbahçe'de Mourinho nasıl ters köşe oldu? Serdar Topraktepe galibiyetin perde arkasını anlattı

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Beşiktaş, sıkıntılı geçen sezonda Fenerbahçe karşısında kritik bir galibiyete imza attı. Siyah beyazlılar 19 Temmuz 2020’den sonra ilk kez ezeli rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rakibin maç boyunca 1.5 pozisyona girdiğini belirtirken “Hak edenin kaybettiği maçtı” dedi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, ezeli rakip karşısında akıllı oynamayı tercih ettiklerini ve camia olarak çok hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

YETENEK MÜCADELE İLE PEKİŞTİ

Serdar Topraktepe, derbi galibiyetinin perde arkasını Hürriyet’e şu sözlerle anlattı: “Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Fenerbahçe kanatları, duran topları ve geçişleri çok iyi kullanıyor. Bunlara önlem aldık. Başkanımız Hüseyin Yücel ve yönetim, takımın moral ve motivasyonu yükseltmek için takımı ziyaret etti. Oyuncularımızın yeteneğini biliyoruz. Bunu mücadele ile pekiştirmek gerekiyordu. Derbide bunu çok iyi yaptık. Defansımızda eksikler olmasına rağmen görev yapan oyuncularımız Fenerbahçe karşısında olağanüstü oynadılar.

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PERFORMANSTAN ÇOK MEMNUNUM

Gedson’u öne çıkararak takımın dinamizmini artırdık. Arkada da sıkı durarak geçiş hücumlarıyla gol aradık. her zaman oynadığımız aksine önde oynamadık, akıllı bir futbol anlayışını tercih ettik. Golü attıktan sonra Fenerbahçe uzun oyuncularını öne çıkardı. Kafa toplarında problem yaşamamak için bu hamleye Ndour’u ve Al Musrati’yi geri çekerek yanıt verdik. Al Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Gedson, İmmobile olağanüstü oynadı. Tayyip Talha ve diğer oyuncularımızın performansından da memnunum.”