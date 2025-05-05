×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isim ayrılıyor! Sürpriz transfer gelişmesi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Transfer
Fenerbahçede Mourinho dahil 16 isim ayrılıyor Sürpriz transfer gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 10:58

Son olarak Süper Lig’de Beşiktaş’ı evinde ağırlayan ve mücadeleden 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluğa havlu attı. Sarı lacivertlilerde Beşiktaş maçının ardından ayrılacaklar ve ayrılmaya yakın olacak isimler neredeyse belli oldu. Fenerbahçe, gelecek sezona yeni bir kadro kuracak. Mourinho dahil olmak üzere birçok isme teklif var. İşte ayrıntılar…

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından şampiyonluğa havlu atarken, gelecek sezon için de ‘sil baştan’ demeye hazırlanıyor.

Sarı lacivertlilerde hem gelecek teklifler, hem de sözleşmesi bitecek oyunculara göre yeni bir planlama gerekiyor.

Gözden KaçmasınFırat Aydınus, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kolun performansını değerlendirdi: Verdiği ve vermediği penaltılarda kararları doğruyduFırat Aydınus, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol'un performansını değerlendirdi: 'Verdiği ve vermediği penaltılarda kararları doğruydu!'Haberi görüntüle

İŞTE O İSİMLER VE AYRINTILAR…

Livakovic: Büyük umutlarla transfer edilen Hırvat kaleci, Jose Mourinho ile beraber zaman zaman forma şansı bulamadı. İrfan Can Eğribayat ile beraber formayı paylaşan Livakovic, sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirecek.

Skriniar: Ara transfer sezonunda PSG’den kiralanan Milan Skriniar’ın Fenerbahçe’de mutlu olduğu, hatta sarı lacivertlilerin oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başladığı ifade ediliyordu. Skriniar yaz transfer sezonunda gelecek tekliflere göre hareket edecek.

Haberin Devamı

Fenerbahçede Mourinho dahil 16 isim ayrılıyor Sürpriz transfer gelişmesi

Djiku: İnişli çıkışlı form grafiği ile formasını kaybeden Djiku’yu Fransız kulüpleri istiyor. Anlaşma sağlanması halinde Fransa’ya transferi olası.

Fenerbahçede Mourinho dahil 16 isim ayrılıyor Sürpriz transfer gelişmesi

Gözden KaçmasınJose Mourinho: Ligin sonucu başlamadan belirlenmiştiJose Mourinho: 'Ligin sonucu başlamadan belirlenmişti'Haberi görüntüle

Becao: Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözden düşen Becao, gelecek sezon Fenerbahçe’de düşünülmüyor.

Yusuf Akçiçek: Fransa Lig 1 ekibi Marsilya istiyor, Fenerbahçe yönetimi genç oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Osayi: Sözleşmesi sona erdi, yaz transfer sezonunda Galatasaray’ın kendisini transfer edeceği iddiaları hakim. Öte yandan İngiltere'den de ilgi olduğu biliniyor. 

Fenerbahçede Mourinho dahil 16 isim ayrılıyor Sürpriz transfer gelişmesi

Sofyan Amrabat: Satın alma opsiyonlu kiralanmıştı, Fenerbahçe’nin gelecek sezon yola devam etmek istemediği isimlerden. Kiralanabilir.

İsmail Yüksek: Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak bakıyor. İsmail'e Fransa ve İspanya’dan ilgi var.

Haberin Devamı

Fred: Fenerbahçe ve oyuncu arasında problem olmasa da Brezilya’dan kendisiyle ilgilenen kulüpler var, ülkesine geri dönebilir.

Fenerbahçede Mourinho dahil 16 isim ayrılıyor Sürpriz transfer gelişmesi


Kostic: Juventus’tan kiralanmıştı, Fenerbahçe yönetiminin İtalyan kulübüyle bonservis için pazarlık masasında olduğu dile getirilse de, takımda kalmama ihtimali daha yüksek.

Maximin: Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda kiralanmıştı, sezon sonunda ayrılacak.

Tadic: Sözleşmesi sona erdi, Ajax’a imza atması olası.

Fenerbahçede Mourinho dahil 16 isim ayrılıyor Sürpriz transfer gelişmesi

Nesyri: Büyük umutlarla transfer olmuştu, istenen performansı sergileyemedi, uygun teklif gelmesi halinde ayrılacak.

Haberin Devamı

Dzeko: Sözleşmesi sona erdi, Fenerbahçe yeni kontrat önermeyecek.

Cenk Tosun: Ara transfer sezonunda ayrılması bekleniyordu, Mourinho oynatmadı. Sezon sonunda ayrılacak.

Mourinho: Hayal kırıklığı ile geçen sezonla beraber kendisine Suudi Arabistan’dan ciddi teklifler var. Fenerbahçe yönetimiyle konuşup geleceğine dair son kararı verecek.

Fenerbahçede Mourinho dahil 16 isim ayrılıyor Sürpriz transfer gelişmesi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mourinho#Transfer

BAKMADAN GEÇME!