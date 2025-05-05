Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isim ayrılıyor! Sürpriz transfer gelişmesi

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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından şampiyonluğa havlu atarken, gelecek sezon için de ‘sil baştan’ demeye hazırlanıyor.

Sarı lacivertlilerde hem gelecek teklifler, hem de sözleşmesi bitecek oyunculara göre yeni bir planlama gerekiyor.

İŞTE O İSİMLER VE AYRINTILAR…

Livakovic: Büyük umutlarla transfer edilen Hırvat kaleci, Jose Mourinho ile beraber zaman zaman forma şansı bulamadı. İrfan Can Eğribayat ile beraber formayı paylaşan Livakovic, sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirecek.

Skriniar: Ara transfer sezonunda PSG’den kiralanan Milan Skriniar’ın Fenerbahçe’de mutlu olduğu, hatta sarı lacivertlilerin oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başladığı ifade ediliyordu. Skriniar yaz transfer sezonunda gelecek tekliflere göre hareket edecek.

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Djiku: İnişli çıkışlı form grafiği ile formasını kaybeden Djiku’yu Fransız kulüpleri istiyor. Anlaşma sağlanması halinde Fransa’ya transferi olası.

Becao: Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözden düşen Becao, gelecek sezon Fenerbahçe’de düşünülmüyor.

Yusuf Akçiçek: Fransa Lig 1 ekibi Marsilya istiyor, Fenerbahçe yönetimi genç oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Osayi: Sözleşmesi sona erdi, yaz transfer sezonunda Galatasaray’ın kendisini transfer edeceği iddiaları hakim. Öte yandan İngiltere'den de ilgi olduğu biliniyor.

Sofyan Amrabat: Satın alma opsiyonlu kiralanmıştı, Fenerbahçe’nin gelecek sezon yola devam etmek istemediği isimlerden. Kiralanabilir.

İsmail Yüksek: Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak bakıyor. İsmail'e Fransa ve İspanya’dan ilgi var.

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Fred: Fenerbahçe ve oyuncu arasında problem olmasa da Brezilya’dan kendisiyle ilgilenen kulüpler var, ülkesine geri dönebilir.





Kostic: Juventus’tan kiralanmıştı, Fenerbahçe yönetiminin İtalyan kulübüyle bonservis için pazarlık masasında olduğu dile getirilse de, takımda kalmama ihtimali daha yüksek.

Maximin: Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda kiralanmıştı, sezon sonunda ayrılacak.

Tadic: Sözleşmesi sona erdi, Ajax’a imza atması olası.

Nesyri: Büyük umutlarla transfer olmuştu, istenen performansı sergileyemedi, uygun teklif gelmesi halinde ayrılacak.

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Dzeko: Sözleşmesi sona erdi, Fenerbahçe yeni kontrat önermeyecek.

Cenk Tosun: Ara transfer sezonunda ayrılması bekleniyordu, Mourinho oynatmadı. Sezon sonunda ayrılacak.

Mourinho: Hayal kırıklığı ile geçen sezonla beraber kendisine Suudi Arabistan’dan ciddi teklifler var. Fenerbahçe yönetimiyle konuşup geleceğine dair son kararı verecek.