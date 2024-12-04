Fenerbahçe’de Mourinho artık farkını hissettiriyor | Galatasaray, Berke Özer duvarına çarptı | Beşiktaş'ın derbide işi zor

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, Futbol Konseyi'nde haftanın karşılaşmalarını ve olaylarını değerlendirdi.

1- Beşiktaş çok çalkantılı bir hafta geçirdi ve toparlanmaya çalışıyor. Nasıl okuyorsunuz Beşiktaş’taki süreci? Ve sizce çıkış yolu ne?

Güntekin ONAY: DERBiDE FENERBAHÇE’YE KARŞI iŞi ZOR

Beşiktaş’ta kriz çok derin. Sahadaki kötü gidişat başkan ve yönetime de sıçradı. Borç yükü büyük. Büyük belirsizlikler var. Ancak bu büyük krizi Beşiktaş camiası birlik; beraberlik ve sükûnetle aşabilir. Beşiktaş’ın bunu aşacak gücü var. Futbol takımına gelince Beşiktaş top rakipteyken temaslı, agresif ve sert bir oyuncu grubuna sahip değil. İkili mücadelelere yüzde 100 ile giren bir takım göremiyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş’ın derbide işi zor.

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Fırat AYDINUS: ETKiLENMEMEK iMKANSIZ

Git gide hedeften uzaklaşılan böyle bir süreçte yaşanan kaotik ortamın mental ve psikolojik olarak takımı hatta taraftarı olumsuz yönde etkilememesi mümkün değil. 18. sıradaki Hatay karşısında Beşiktaş’ın oyun anlamında üstünlük kuramaması, maçı domine edememesinin en büyük sebeplerinden biri futbolcuların kafa yapısı. Belirsizliğin tavan yaptığı ortamda motivasyonu ve konsantrasyonu sağlamak imkansızlaşıyor.

Uğur MELEKE: FUTBOL AKILLARININ NiYETi SORGULANMALI

Beşiktaş dibe bir günde vurmadı, son iki yönetimin payı var gelinen noktada. Rıdvan Yılmaz’ı 4 milyona satıp, dört buçuğa Bahtiyar’ı alanlarla başlıyor hikaye. Hayatında hiçbir alt yaş grubunda milli olmamış, Süper Lig’de hiç oynamamış, ikinci ligde de toplam 17 maçı olan Emrecan Uzunhan’ın bonservisinin yarısını 2 milyon euroya alan bir futbol aklı. Demir Ege’yi Portekiz’e kiralayıp, 4 milyona Onana’yı, 12 milyona Musrati’yi alan bir futbol aklı. Bu futbol akıllarının kimler olduğunu ve niyetlerini iyi sorgulamalı Beşiktaş kamuoyu.

Mehmet ARSLAN: TOPARLANMA ZAMAN ALACAK

Sezon başı oynanan futbol, yeni teknik direktör ve yeni yönetim Beşiktaş için belki de son şanstı. F.Bahçe ve G.Saray ile farkı kapatmak için son şans. Ne yazık ki o şansı çok çabuk kaybettiler ve yakalamaları da zor. Lig artık Barcelona-Real gibi bir İspanya klasiğine döndü ve Beşiktaş bu rekabetin dışında kaldı. Toparlanmaları uzun zaman alacak. Çıkış yolu transfer vs değil. Doğru başkan, doğru yönetim.

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2- F.Bahçe üst üste 4. galibiyetini Gaziantep önünde aldı ve zirve iddiasını sürdürdü. Derbi öncesi nasıl buldunuz F.Bahçe’yi?

Fırat AYDINUS: HAMLELERLE SORUNU ÇÖZDÜ

Gaziantep maçında belki performans ve mücadele anlamında ilk yarı istediği oyunu tutturamasa da ikinci yarıda yapılan değişiklikler ile ve kurduğu baskı neticesinde Fenerbahçe galibiyete ve üç puana ulaştı. Sarı lacivertliler son dört maçında dört galibiyet alarak şampiyonluk yarışında kayıpsız devam ediyor. Son döneme baktığımızda en belirgin ve göze çarpan husus olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun takım üzerinde etkisini göstermeye başladığını belirtmeliyiz.

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Güntekin ONAY: AMRABAT-DZEKO YEDEK KALMAMALI

Fenerbahçe 1-1’e yakalandıktan sonra ikinci yarı oyuncu değişiklikleri ile birlikte güçlü bir reaksiyon gösterdi. Mourinho; Amrabat ve Dzeko’yu yedek bırakmamalı. Fred’den asla vazgeçmemeli. Ayrıca Oğuz Aydın’ın çıkışı da Fenerbahçe açısından sevindirici. Mourinho son haftalarda geniş kadroyu iyi kullanmaya başladı. Ancak yine de savunnmada hala sorunlar yaşamaya devam eden bir Fenerbahçe var. Samet tek hamleli bir oyuncu ve hata yapma riski yüksek. Becao da gerektiğinden fazla sert oynuyor. Ve zaman zaman arkaya adam kaçırıyor.

Uğur MELEKE: 1-0’DA DA BÜYÜK TAKIM DAVRANIŞI OLMALI

Fenerbahçe'nin Alkmaar yenilgisi sonrası bir değişim-dönüşüm içinde olduğunu düşünüyordum. Oğuz Aydın, Mert Hakan gibi oyuncularla kadro zenginliğinden faydalanılmaya başlanmıştı. Sivas ve Kayseri önünde 1-0’dan, 2-0’dan sonra vites küçültmemişlerdi. Ancak Gaziantep önünde 3-1 kazanılmasına rağmen 15’le 45 arası yine pragmatik bir futbol oynanması, yine korumacı bir güdüyle hareket edilmesi enteresandı. Oysa 15 dakika önde baskı yapan, büyük takım davranışı gösteren bir Fenerbahçe vardı. Mourinho 1-0’ı bulduğunda da büyük takım davranışını sürdürmeli bence.

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Mehmet ARSLAN: F.BAHÇE YARALI KARTAL’I CiDDiYE ALMALI

Daha farklı skor, daha baskılı bir futbol beklentisi ile izledim Fenerbahçe-Gaziantep maçını. Ama o performansı zaman zaman sergileyen bir Fenerbahçe vardı. Bir galibiyet periyodu yakaladı sarı lacivertliler. Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftalarda bile, “Jose Mourinho bir şeyler hazırlıyor” hissiyatı taşıyordum. 5 maçlık periyod beni haklı çıkardı. Oğuz Aydın gibi bir oyuncuyu da kazandılar. Ama her şeye rağmen Beşiktaş maçı kolay değil. Yaralı Kartal’ı çok ciddiye almalılar.

3- G.Saray sayısız gol kaçırdığı maçta Eyüp’e takıldı. Sizce Galatasaray’da bir gerileme var mı, yoksa bir yol kazası mı bu?

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Güntekin ONAY: BURUK GEÇEN YILKi KURGUYA DÖNMELi

Galatasaray, Bodrum maçında iyi değildi. Eyüpspor maçına da üçlü savunma ile başladı ve kanatları iyi kapatamadı. Sallai ve Barış Alper 3-5-2’nin kanatlarında verimli değiller. Hücumda çok güçlü bir Galatasaray gördük ama savunmada bu formasyonda işler yolunda gitmiyor. İcardi olsa Osimhen ile birlikte çift forvet oynanabilir. Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim ile üçlü savunma oynanabilir. Ama Metehan ile olmuyor. Galatasaray çok pozisyona girdi ama sonuçlandıramadı. 3-1’i bulsa farka gidebilirdi. Okan hocanın savunmada geçen seneki az gol yiyen kurguya dönmesi şart.

Uğur MELEKE: 5.5 MAÇTA 10 GOL YENMESi TESADÜF DEĞiL

Galatasaray evet belki gol yollarında cömert bir gün yaşadı. 5’e yakın gol beklentisi üretti, sadece Osimhen 6 pozisyona girdi. Bu doğru. Ancak Galatasaray’ın üçlü savunma oynadığı 5 buçuk maçta kalesinde 10 gol görmesi de bence tesadüf değil. Elfsborg, Tottenham, Samsunspor ikinci yarısı ve Eyüp maçlarında özellikle kanat savunmasında aksaklıklar göze çarptı. Prince’in golünde Barış-Metehan arasındaki anlaşmazlık barizdi. Ayrıca 3-4-2-1’de santrfor arkası oynayan Mertens-Yunus da alanı paylaşamadılar doğrusu.

Fırat AYDINUS: G.SARAY BERKE ÖZER DUVARINA ÇARPTI

UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile Hollanda deplasmanında oynanan maçın dönüşünde yaşanan yorgunluk Eyüpspor karşısında 70. dakikasından sonra Galatasaray adına kendini gösterdi. Ancak istatistiklere baktığımızda yarısı isabetli 28 şut attığı 50’den fazla rakip ceza sahasında topla buluştuğu, 4.27 gol beklentisi ve 12 net pozisyona yakalayan Galatasaray için iş kazasından ziyade 12 kurtarış yapan Berke Özer duvarına çarptı diyebiliriz.

Mehmet ARSLAN: DÜŞÜŞÜN SiNYALi BODRUM’DA VERiLDi

Deplasmanda oynanan Bodrum FK maçı bir sinyal vermişti sarı kırmızılılara. Galatasaray’ın o baskılı, rakibe nefes aldırmayan baskılı oyunu ilk kez sekteye uğramıştı. Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada da bu düşüş devam etti. Galiba Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Rakipler aralık ayında düşüş yaşarken biz yükseleceğiz” derken haklıydı. Mauro İcardi’nin yokluğu Victor Osimhen’in yalnızlığı ile sonuçlandı. Aralık ayı Galatasaray için çok zor geçecek gibi görünüyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk’un en doğru rotasyonu yakalaması gerekiyor.

4- Trabzon 14 maçta 10. kez puan kaybetti ve Alanya’yı da geçemedi. Bordo mavililer bu kaotik ortamdan sizce nasıl çıkabilir?

Mehmet ARSLAN: TRABZON YA YENi BiR YOL BULMALI

Trabzonspor içinde bulunduğu kaotik ortamdan çıkamaz. Hele bu sezon hiç çıkma şansı yok. İstanbul büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile aradaki ekonomik uçurum hem gittikçe büyüyor hem de Trabzonspor’u da peşinden sürüklüyor. Bu yapı ile ekonomik olarak mücadele etme şansı yok Trabzonspor’un. Bordo mavililerin ya yeni bir yol bulması gerek ya da yeni bir yol yapması gerekiyor. Ama Karadeniz temsilcisinde bu sabrı gösterecek bir camia ve bu aşkı sergileyecek bir yönetim aklı ne yazık ki ufukta görünmüyor.

Uğur MELEKE: KADROSU GEÇEN SEZONDAN DAHA ZAYIF

Trabzonspor’un yaz transfer dönemini iyi geçirmediği, geçen sezondan daha zayıf bir kadrosu olduğu ortada. Sağ bek Meunier’nin, santrfor Onuachu’nun, sol açık Trezeguet’nin yerleri dolmadı. Hatta Bakasetas, Pepe gibilerin de eksikliği hissediliyor. Ancak Şenol Güneş’in de eldeki malzemeden en iyi ürünü çıkaramadığı ortada. Son iki maçta direkt ilk 11 şansı bulan Batagov, Umut Güneş ve Muhammed Cham bir miktar umut yarattılar. Ama bu umut, gidişatı değiştirmek için yeterli değil henüz.

Güntekin ONAY: TRABZON’UN DURUMU PARLAK GÖRÜNMÜYOR

Trabzonspor erken bulduğu gole ve rakibin son yarım saat 10 kişi oynamasına rağmen Alanyaspor’a teslim oldu. Şenol Güneş de ne yaparsa yapsın, ne denerse denesin takımı ayağa kaldıramadı. Özellikle hücumda Visca dışında biraz da Muhammed Cham’ın katkısını görüyoruz. Trabzonspor’un kadro yapısı birer birer bakınca kağıt üzerinde çok kötü değil. Ama birbirini tamamlayacak bir oyuncu grubu yok. Ayrıca bundan sonraki haftalarda Galatasaray ve Samsun gibi çok zor deplasmanları var. Trabzon’un durumu parlak gözükmüyor.

Fırat AYDINUS: DAHA ÇOK YARA ALMADAN SEZONU BiTiRMELi

VAR olan imkanlara olumsuzluklara ve şansızlıklara baktığımızda Trabzonspor kâbus gibi bir sezon yaşıyor. Çok kısa bir evrede bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş’in bu işin içinden rahatlıkla çıkabileceğini söyleyemeyiz. Trabzonspor’un bulunduğu durum itibari ile daha çok yara almadan bu sezonu tamamlamaya çalışıp, şu andan itibaren yönetim ve teknik heyet olarak önümüzdeki sezonun planlamasıhı yapıp yol haritasını çizmesi gerekiyor.